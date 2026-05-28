PF investiga duas prefeituras de MS com investimentos de R$ 9 milhões no Banco Master

Angélica e Fátima do Sul amanheceram com operação que mira fraudes em regimes de previdência municipal

As operações Zehirut e Charitzut foram realizadas nesta quarta-feira (27), nas cidades de Fátima do Sul e Angélica, deflagradas pela PF (Polícia Federal). As ações apuram suspeitas de irregularidades em aplicações feitas por regimes próprios de previdência municipal.

Segundo nota publicada pela PF, o órgão investiga aplicações de R$ 9 milhões em aplicações financeiras entre os dois municípios. Os levantamentos apontaram indícios de irregularidades em investimentos realizados em Letras Financeiras de banco privado, em 2024.

Os policiais ao todo cumpriram 15 mandados de busca e apreensão, sendo sete em Angélica, seis em Fátima do Sul e dois na cidade de São Paulo. Não foram divulgados os nomes dos envolvidos. De acordo com a PF, houve a suspensão cautelar do exercício das funções públicas de alguns investigados como medida cautelar.

As duas ações apreenderam uma arma de fogo e munições legalizadas, 13 celulares, dois pen-drives, seis computadores, quatro discos rígidos e uma pasta contendo atas de reuniões relacionadas ao Banco Master.

“Todos alvos das duas operações foram encontrados nos seus respectivos endereços; ademais, houve cumprimento tanto no instituto de previdência de Angélica quanto na Iprefsul (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Fátima do Sul) em Fátima do Sul. Após procedimento de perícia e análise dos dados, será possível dimensionar o tamanho da fraude envolvendo o Banco Master e as administradoras desses institutos de previdência”, relata a PF.

Em nota oficial, a Prefeitura de Angélica confirmou a operação e que ela foi realizada no IPA (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Angélica). O município informou ainda que o IPA é uma autarquia com autonomia administrativa e financeiras independentes da administração municipal.

Segundo a Prefeitura, o valor aplicado foi totalmente resgatado em novembro de 2025, anteriormente ao escândalo envolvendo o banco. Ainda esclarece que a Administração Municipal não foi alvo da investigação e não possui nenhum envolvimento com os fatos investigados.

A Prefeitura de Fátima do Sul aplicou R$ 7 milhões no Banco Master, mas o Executivo do município esclareceu que o Iprefsul é uma autarquia sem vínculo direto com a administração e que o investimento foi realizado pela gestão anterior.

Em Mato Grosso do Sul, há cerca de R$ 16 milhões em títulos ligados à instituição financeira. Fátima do Sul e Angèlica somam os R$ 9 milhões, São Gabriel do Oeste conta com R$ 3 milhões, Jateí com R$ 2,5 milhões e Campo Grande com R$ 1,2 milhão. Os dados são do Sistema Cadprev do Governo Federal.

Por Lucas Artur