Jovem é estuprada por motociclista no caminho de casa, no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande

Na madrugada desta quinta-feira (28), um jovem de 18 anos, que teve sua identidade preservada, foi socorrida após relatar ter sido vítima de estupro. O caso aconteceu na Rua Ayde Roque, por volta de 0h30, no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. Na ocasião, a vítima havia saído para pegar uma vasilha a pedido do namorado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu quando a vítima, que estava na lanchonete na qual o namorado trabalha, saiu para a residência, com o objetivo de buscar uma vasilha para guardar as sobras de comida. Ao virar a esquina, um homem em uma motocicleta a abordou.

Durante a abordagem o autor cumprimentou a jovem e perguntou o nome da rua. Após isso, sem esperar por uma resposta, ele desceu da motocicleta, simulou estar armado e ordenou que a vítima deitasse no chão, enquanto segurava a cintura dela. O homem abaixou a saia da jovem e a estuprou.

Ainda segundo o relato, o ato durou cerca de 10 minutos e mesmo percebendo a aproximação de pessoas no local, o homem não parou o abuso. Depois disso, ele subiu novamente na motocicleta e fugiu. Assustada, a vítima se levantou e correu até a casa onde mora para pedir ajuda.

A Equipe da Força Tática da PM (Polícia Militar) foi acionada. A jovem foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde recebeu medicamentos para prevenir doenças sexualmente transmissíveis e e gravidez.

Aos policias, ela relatou que o agressor tinha olhos olhos claros, altura aproximada de 1,70m e aparentava ter entre 25 e 30 ano. A motocicleta era vermelha, possivelmente no modelo Honda 150, ), capacete preto sem viseira, moletom cinza e short jeans.

A pericia e o Batalhão de Choque também ajudaram na ocorrência. A calcinha da vítima foi recolhida para investigação e a jovem não apresentava lesões físicas visíveis.

Conforme as informações, o local do crime possui câmeras de segurança que serão analisadas.

O caso foi encaminhado para a 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) onde foi registrado como estupro.