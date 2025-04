Pesquisa mostra empate entre Lula e Bolsonaro em eventual segundo turno

Uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (3) aponta um cenário de empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026. De acordo com o levantamento, Lula aparece com 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 40%, uma diferença dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 31 de março e ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais em todo o Brasil. O nível de confiança do levantamento é de 95%.

Cenário incerto para 2026

Apesar dos números indicarem uma disputa acirrada, Bolsonaro não poderá concorrer nas eleições do ano que vem, já que foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral em junho de 2023. Além disso, o ex-presidente enfrenta investigações no Supremo Tribunal Federal (STF) e pode ser condenado à prisão até o final deste ano por tentativa de golpe de Estado.

Por outro lado, Lula ainda não confirmou se buscará um quarto mandato. O petista tem evitado declarações definitivas sobre o assunto, embora a expectativa seja de que ele dispute a reeleição.

Outros possíveis candidatos

A pesquisa também simulou cenários com outros possíveis candidatos da direita, caso Bolsonaro continue inelegível. Em todos os casos testados, Lula venceria seus adversários.

Entre os possíveis nomes da oposição, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o coach Pablo Marçal (PRTB) aparecem como os mais competitivos. No levantamento, 15% dos entrevistados citaram Tarcísio como o nome ideal para representar a direita, seguido por Michelle Bolsonaro (14%) e Marçal (11%), todos dentro da margem de erro.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi o único a se declarar pré-candidato até o momento. Ele lançará oficialmente seu nome à presidência nesta sexta-feira (4), em Salvador (BA), com o slogan “coragem para endireitar o Brasil”.

Caso Tarcísio seja o candidato da direita, ele perderia para Lula por uma diferença de seis pontos percentuais no segundo turno, segundo a pesquisa Quaest. O governador paulista é visto como o sucessor natural de Bolsonaro, embora não tenha definido se disputará a presidência ou a reeleição ao governo de São Paulo.

Medo do eleitorado

O levantamento também perguntou aos entrevistados sobre seus receios em relação ao futuro político do país. O resultado mostra um empate técnico na margem de erro: 44% afirmaram ter medo da volta de Bolsonaro, enquanto 41% temem a continuidade do governo Lula.

O cenário para as eleições de 2026 segue incerto, com a oposição ainda sem um nome consolidado e o governo Lula avaliando os rumos para a próxima disputa presidencial.

