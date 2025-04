Governo antecipa 13º de aposentados do INSS e apresenta balanço de dois anos de gestão

Parcela extra será paga em abril e maio; evento em Brasília destacou avanços econômicos e sociais

O Governo Federal anunciou a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, determina que a primeira parcela será paga em abril e a segunda, em maio, como ocorreu em anos anteriores.

A decisão foi oficializada durante o evento “O Brasil dando a volta por cima”, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Na solenidade, que contou com a presença de ministros, parlamentares e representantes de movimentos sociais, o presidente também assinou o decreto que regulamenta as mudanças no Fundo Social, destinando R$ 18 bilhões ao programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

Avanços econômicos e sociais

Durante o evento, o governo apresentou um balanço das principais medidas adotadas nos últimos dois anos. Segundo a Presidência, o Brasil retornou ao ranking das dez maiores economias do mundo, registrando crescimento de 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 e de 3,4% em 2024. No mesmo período, o país alcançou a menor taxa de desemprego dos últimos 12 anos, de 6,6%, e criou mais de 3,2 milhões de empregos formais.

No comércio internacional, o Brasil abriu mais de 340 novos mercados para produtos agropecuários e fortaleceu acordos comerciais com China, União Europeia e Oriente Médio. Em 2025, será sede da Cúpula do Brics, da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) e assumirá a presidência do Mercosul.

Combate à fome e investimentos sociais

A luta contra a fome foi apontada como uma das prioridades do governo. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a insegurança alimentar severa caiu 85% no Brasil em 2023, reduzindo de 17,2 milhões para 2,5 milhões o número de pessoas afetadas. O Bolsa Família, reformulado, atende mais de 20 milhões de famílias com repasse mínimo de R$ 600.

Na saúde, o Mais Médicos dobrou o número de profissionais, chegando a 26 mil em 4,5 mil municípios. O programa Farmácia Popular ampliou a distribuição gratuita de medicamentos e o Sistema Único de Saúde (SUS) realizou um recorde de 14 milhões de cirurgias eletivas em 2024, um aumento de 37% em relação a 2022.

Na educação, o programa Pé-de-Meia alcançou 4 milhões de estudantes do ensino médio, com incentivo financeiro de até R$ 9,2 mil por aluno. O governo também anunciou a criação de dez novos campi universitários e a construção de 102 novos institutos federais.

Infraestrutura, meio ambiente e cultura

O Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) está em andamento com mais de 20 mil obras e investimentos superiores a R$ 1,8 trilhão. No setor habitacional, mais de 1,2 milhão de moradias foram contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida nos últimos dois anos.

No meio ambiente, o desmatamento da Amazônia caiu 46% em relação a 2022, atingindo a menor taxa da década, enquanto o Cerrado registrou redução de 25,7%.

Na cultura, a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc investiram R$ 6,86 bilhões no setor. A Lei Rouanet foi reformulada para garantir distribuição mais equitativa dos recursos, beneficiando comunidades que historicamente não recebiam investimentos. Em 2024, foram aprovados mais de 14 mil projetos culturais.

