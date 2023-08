Pedrossian Neto e Nelsinho visitam lideranças de diversas cidades de MS

[Texto: Rayani Santa Cruz, Jornal O Estado de MS]

Em um esforço conjunto para pavimentar o caminho para as próximas eleições de 2024, o presidente do PSD (Partido Social Democrático) de Campo Grande, deputado estadual Pedrossian Neto, uniu forças com o presidente estadual, senador Nelsinho Trad, para iniciar uma série de reuniões com líderes de todo o Estado. Essas deliberações fazem parte de uma estratégia maior, com o objetivo de revitalizar e fortalecer a influência do partido no Mato Grosso do Sul.

“Na realidade, eu estou bem alinhado com o senador Nelsinho e estou ajudando na reconstrução do PSD, na capital e no interior, em comum acordo com ele. Não existe essa discussão sobre assumir o PSD em nível estadual”, disse o deputado Pedrossian Neto ao jornal O Estado.

Demonstrando envolvimento da base, Pedrossian Neto embarcou em encontros por cidades do interior, interagindo com uma variada gama de representantes de municípios. Uma equipe formada por vice-prefeitos e vereadores de Alcinópolis, Bandeirantes, Miranda, Bodoquena, Bela Vista, São Gabriel do Oeste, Caarapó, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul e Rio Verde teve a oportunidade de participar de discussões esclarecedoras com o deputado.

Essa empreitada ambiciosa de reconectar-se com os eleitores e fortalecer a presença do partido em cada canto do Mato Grosso do Sul tenta reerguer o PSD após o fracasso eleitoral de 2022, com a derrota histórica do ex-prefeito Marquinhos Trad ao governo e a debandada de grupos que pertenciam à legenda. “Trata-se de construir pontes e promover o diálogo, transcender fronteiras geográficas. A política genuína prospera com interações significativas e é exatamente isso que estamos comprometidos em alcançar”, disse o deputado Pedrossian Neto, nas redes sociais.

As deliberações estratégicas centraram-se em questões eleitorais e projetos futuros para bancadas de vereadores e mesmo disputas de prefeituras.