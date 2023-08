Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

21/03 a 20/04

Hoje, sua habilidade para lidar com dinheiro segue em alta e tudo indica que pode encontrar negócios lucrativos, fechar uma ótima parceria e até negociar um aumento. Mas também será preciso cuidado para não ceder à tentação e sair por aí gastando demais, caso contrário, vai ter chuva de boletos no final do mês. Bom senso é sempre bem-vindo.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Nesta terça, a Lua segue infernizando seu astral e avisa que alguns desafios devem surgir. Manter o foco e terminar todas as tarefas do dia será o seu maior desafio, mas você tem tudo para dar conta. Agir de maneira reservada pode render frutos, assim como checar duas vezes as informações que receber. Talvez você esteja mais nostálgico hoje.

Touro

de 21/4 a 20/5

Logo cedo, talvez tenha que lidar com alguns assuntos do passado que podem vir à tona. Problemas com a família também podem azedar seu humor se não tiver cuidado. Por outro lado, vai sobrar disposição para correr atrás dos seus interesses, dar conta das suas obrigações e deixar tudo em ordem. Você pode se surpreender com o que é capaz de conquistar.

Câncer

de 21/6 a 21/7

O desejo de expandir seus horizontes, arriscarse em algo novo e deixar a rotina de lado tem tudo para animar esta terça e você não vai passar muito tempo parado, Câncer. No trabalho, as estrelas ajudam você a se entender melhor com os colegas e as tarefas realizadas em equipe devem correr melhor. As amizades também seguem em alta.

Leão

de 22/7 a 22/8

Você começa o dia esbanjando confiança e energia para dar conta das tarefas, inclusive as chatinhas ou rotineiras. Sua ambição vai fazer hora extra e nada que seja mediano deve ganhar sua atenção nesta terça. Foque a atenção no serviço, faça planos a longo prazo para a carreira e corra atrás do sucesso. Mas nem por isso dá pra perder tempo implicando com tudo e todos, tá?

Virgem

de 23/8 a 22/9

Com a criatividade e a curiosidade em alta, vale explorar essas qualidades no trabalho para se destacar, Virgem. E, se depender das estrelas, os serviços em equipe têm tudo pra ser sucesso! É um ótimo momento para investir em novos conhecimentos e até começar um curso. Talvez não seja tão fácil manter o foco porque a sua mente estará a mil por hora.

Libra

de 23/9 a 22/10

Esta terça promete algumas surpresas, mas o saldo do dia tem tudo para ter mais altos do que baixos. Logo cedo, porém, a convivência com colegas ou pessoas mais próximas traz alguns desafios e vai ser preciso um pouco mais de tato para preservar algumas relações. Se topar com uma indireta nas redes sociais, por exemplo, deixe pra conversar pessoalmente quando estiver calmo.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

Nesta terça, as estrelas melhoram a interação com os colegas e parceiros, seja no trabalho ou na vida pessoal. A boa notícia é que tudo o que for feito em equipe tem mais chances de dar certo, por isso, o dia será perfeito para conversar sobre projetos e tarefas que dependem de colaboração, marcar reunião, etc. Só tenha cuidado para não baixar a guarda com os rivais.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

As estrelas trocam ótimas energias nesta terça e avisam que o seu foco no trabalho tem tudo para crescer. Você pode usar essas good vibes para dar um gás e tanto nas suas obrigações, meu cristalzinho, porque não vai faltar serviço. Mas vale a pena redobrar o foco para não deixar escapar nada importante logo cedo, nem perder tempo sonhando acordada.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

Com a Lua firme e forte no seu paraíso astral, seu lado criativo tem tudo para fazer hora extra hoje. Além de ter ótimas ideias, você também vai contar com seu charme para se entender melhor com as pessoas, tanto no serviço quanto na vida pessoal. O astral é perfeito para fazer novos contatos profissionais, conquistar clientes ou melhorar suas vendas.

Aquário

de 21/1 a 19/2

Logo cedo, seu bom-senso vai fazer a diferença na hora de lidar com as tarefas do dia a dia e pode se transformar em um grande trunfo no trabalho. Embora você esteja ligada nos assuntos da casa ou da família durante o dia inteiro, o astral pode azedar pela manhã e no final da noite, trazendo discussão se não tiver paciência para lidar com o pessoal.

Peixes

de 20/2 a 20/3

Tudo indica que vai esbanjar disposição no trabalho nesta terça, Peixes. Explore seu raciocínio rápido e apresente boas ideias para se destacar. Talvez tenha que fazer um esforço extra para manter o foco nas tarefas logo cedo, mas compensará cuidando de vários assuntos ao mesmo tempo, ao longo do dia. Você tem tudo para brilhar.

