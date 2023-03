Pedrossian e Zeca criticam invasão indígena em fazenda

Parlamentares temem que colheita será prejudicada em MS e pedem ações

Os deputados Pedrossian Neto (PSD) e Zeca do PT (PT) utilizaram a fala, durante sessão da Assembleia Legislativa, ontem (9), para criticar invasão indígena e indicar possível conflito por terra na região de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul. Segundo Pedrossian, que iniciou o assunto na tribuna, a propriedade rural de 300 hectares está impedida de escoar a produção, por conta do protesto indígena.

“Houve uma invasão de uma propriedade em Rio Brilhante pela segunda vez. Primeiro pelo MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem- -Terra], agora por indígenas e que pode ser o prenúncio de um grande conflito, que talvez cause, de um lado ou de outro, o fim da paz social, no Estado. O Parlamento não pode se calar perante isso”, explicou o deputado.

Pedrossian Neto ainda disse que, apesar da responsabilidade da questão ser de competência federal, os parlamentares podem fazer a interlocução com a bancada federal por Mato Grosso do Sul, para sugerir formas de tratamento à questão. “Tudo se deve à omissão histórica do Estado brasileiro, que coloca indígenas e produtores como inimigos, o que não são, mas, por uma lacuna na Constituição Federal, que não diz como deve ser o tratamento do poder público às terras indígenas, ao dizer que a União vai demarcar e não estabelece o tratamento com as terras ditas como tradicionais, pelos indígenas”, ponderou o deputado.

Petista é contra invasão O deputado Zeca do PT questionou como os indí-genas adentraram na propriedade, ficou contra os invasores e teceu duras críticas ao grupo. Ele diz que o partido não compactua com essa forma de agir. “É uma barbaridade o que estão fazendo com os donos da propriedade. Sem nenhum estudo antropológico definido, para dizer que é propriedade tradicional indígena, dois ônibus foram derramados lá, trancando e proibindo 7 mil.

sacas de soja de serem comercializadas. Na minha ida a Brasília, semana passada, fiz questão de expressar, às autoridades do governo Lula, a preocupação. É uma vergonha! Quero, nesta Casa, me manifestar também. Não contem comigo, essa gente que, sem nenhuma razão, ocupa, invade terra produtiva, gerando insegurança jurídica e correndo risco desnecessário.”

Por: Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

