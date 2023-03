Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou, meu docinho de cajá, e hoje quem traz promessas incríveis é Marte. Seu astro regente se harmoniza com a Lua e manda vibes superpositivas para você consagrar vitórias no trabalho, nas finanças e nas relações pessoais. Pode se dar bem ao realizar compras, vendas, acordos ou assinar contrato vantajoso. O dia será ideal para agilizar seus interesses e multiplicar seus contatos – você vai convencer, lacrar e lucrar! Já à noite reserva desafios e convém ligar o radar, sobretudo na paixão. Falsianes e rivais podem atrapalhar a conquista – olho vivo, bebê! No romance, perrengues e divergências vão rondar, mas tudo se ajeita e a intimidade do ninho de amor será o melhor lugar para estar com o xodó.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Pode se preparar para colher louros e elogios no trabalho, pois sua dedicação e comprometimento devem trazer frutos excelentes nesta sexta. Seu jeito talentoso e centrado no serviço fará sua produtividade aumentar e pode render mais dinheiro no bolso, tourinho(a)! Hoje a sua saúde também sai no lucro e os cuidados com o seu organismo vão fortalecer sua resistência. Só que o clima dá uma mudada à noite e convém controlar a sinceridade para não azedar o convívio com as pessoas queridas. Ainda bem que a Lua migra para o seu signo oposto às 21h06 e blinda seus relacionamentos, sobretudo com o love. Se está em busca de um amor, paquera recente pode ganhar ares mais sérios e caminhar para namoro firme.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Marte segue todo poderoso no seu signo e troca likes com a Lua, fazendo a sua sexta começar maravilinda, meu consagrado, minha consagrada! Metas ambiciosas, objetivos e ideais podem ser alcançados graças ao seu empenho e hoje os seus talentos vão brilhar intensamente no trabalho – ô glória! Boa sorte no lado financeiro e também nos contatinhos, mas aproveite bastante porque o astral vira a casaca à noite. Plutão briga com a Lua e deixa o clima meio conturbado nos assuntos do coração. Mesmo esbanjando carisma e charme, pode se deparar com chateação e ziquinha, ainda mais na paquera. Na união, seu jeito pode se mostrar mais reservado e fechado: faça um esforço para se abrir e fique de boas com o mozão.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Os interesses domésticos e familiares seguem em evidência e os astros avisam que você pode resolver muitas coisas no lar. Boas vibes vão fluir pela manhã e não vai faltar determinação para cuidar dos seus interesses. Até os assuntos mais chatinhos e complexos podem ser agilizados e você deve render bastante no trabalho, ainda mais se não dispersar suas atenções. Foque no que importa e batalhe pelo que quer com discrição, mas não entre em bola dividida com ninguém ao anoitecer porque Plutão liga o alerta de treta em suas relações. Ainda bem que a Lua muda de cenário e entra em seu paraíso às 21h06, anunciando alegrias e surpresas deliciosas com o crush. Astral descontraído e prazeroso na união.

Leão (de 22/7 a 22/8)

É uma sexta gloriosa que você tá esperando? Olha, se depender de Marte e da Lua, saiba que suas expectativas podem ser plenamente atendidas, bebê! Vejo aqui que a sua criatividade, boa lábia e capacidade de iniciativa ficam bombando hoje, sinal de que você tem tudo para se dar bem no serviço, na parte material e também nos contatos pessoais. Pix ou dinheirinho novo deve cair na conta e vai sobrar motivo para você glorificar de pé. Sua vitalidade física e mental deve surpreender ao longo do dia, mas não abuse muito da sorte nem da saúde à noite. Cuidado para não exagerar nos bebes com a galera ou pode estragar até as suas paqueras. Com o love, a relação vai pedir mais acolhimento e cumplicidade.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sextou, meu cristalzinho, e tudo indica que será uma sextona com “s” de sucesso, ao menos no lado profissional e financeiro. Lua e Marte tão mancomunado para te favorecer logo nas primeiras horas do dia e prometem um período espetacular para você consagrar vitórias na carreira e embolsar bons ganhos. Vai com força, foco e fé que a grana tá logo ali. Porém, terá que maneirar nas críticas e pegar mais leve para não se estranhar com ninguém à noite. A vida amorosa pode ser alvo de tensões, mas depois a Lua muda de signo e favorece seus contatinhos. Se está na pista, não pense duas vezes para puxar papo com o crush. No romance, explore suas ideias criativas pra esquentar os momentos íntimos a dois.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Lua e Marte anunciam uma sexta perfeita para realizar seus planos e desejos, librinha! Mudanças positivas podem marcar presença na sua vida profissional e pessoal, sem falar que a programação para o fds recebe um baita impulso – se pretende viajar, bora aprontar a mala! Depende de uma graninha extra para colocar uma ideia em prática? Então não perca a chance de somar forças quem quer faturar e progredir, pois alianças lucrativas devem rolar. Ao anoitecer, exigências podem vir à tona no lar e convém ter mais jogo de cintura com parentes. Na relação a dois, cautela para não desenterrar velhas mágoas ou acirrar conflitos, mas depois o clima ficará mais tranquilo. Paquera mais animada ao longo do dia.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sextou e a vontade de curtir a vida tende a aumentar, mas antes você precisará ser paciente e pegar firme nos deveres, bebê! Terá que dar duro no trabalho ao longo do dia para alcançar bons resultados e as finanças também podem exigir atenção. Aproveite a manhã para acelerar negociações, ajustar o orçamento e fazer um balanço dos compromissos a quitar. A noite até começa com risco de perrengues por causa da trombada astral de Plutão, mas logo esse clima pesadinho fica mais leve. A Lua desembarca em seu signo às 21h06, abrindo os caminhos para você ter momentos deliciosos, sobretudo no amor. Seus encantos vão brilhar e um crush mais velho pode se apaixonar. O romance vai ficar repleto de sintonia.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você adora conviver com pessoas que entendem e aceitam o seu jeito de ser e vai sextar com ótimas promessas dos astros para interagir com esse tipo de gente. As afinidades vão se fortalecer e as amizades estarão superestimuladas. Seu lado extrovertido e animado vai dar as cartas e também deve favorecer trabalhos e atividades em equipe. Pode trocar muitas ideias, dar start numa parceria produtiva e bolar planos para o futuro. Se está no vale dos solteiros, há chance de sair e conhecer alguém que pode inspirar seu desejo de se amarrar. Já à noite, o clima muda e imprevistos podem atrapalhar seus interesses amorosos. Dobre a tolerância e evite pegar no pé do momozin para não atrair tretas, valeu?

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Persistência é uma das principais qualidades do seu signo e hoje você vai se valer desse dom para pavimentar seu progresso profissional. Seu lado batalhador vem à tona no trabalho, a chefia estará atenta aos seus esforços e vitórias importantes podem ser alcançadas na manhã desta sexta. A boa forma na saúde deve ajudar e não vai faltar vitalidade para realizar tudo o que pretende. Tá sem emprego? Bora pra luta, Caprica! O período será ideal para se dar bem em entrevistas e processos seletivos. Todavia, controle a franqueza e as reações no início da noite, quando bagacinhas podem surgir com quem convive. Amizades, paqueras e contatinhos ficarão mais protegidos depois das 21 horas e o romance também.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Hoje a sua energia mental e criatividade ficam turbinadas e você vai se destacar em tudo que fizer. Mas o desejo de espantar a monotonia e alimentar sua sede de aventura pode bater forte ao longo do dia, deixando seu astral inquieto e sem parada – dedique-se ao que te proporciona alegria e realização. Planos para o fds tomam forma e viagem com amigos pode ser uma grande pedida. Só não convém descuidar da saúde ou dar espaço para discussões nas primeiras horas da noite. Tensões podem aflorar e será preciso mais tolerância com os outros, inclusive com o mozão. Mostre mais jogo de cintura para não azedar o clima a dois nem distanciar o crush. Depois, tudo fica mais tranquilo e favorável na paixão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Tudo indica que você vai sextar com um pique mais exigente e não se contentará com pouco. Vai batalhar para melhorar seu padrão de vida e pode faturar com coisas que sabe e domina. Agora, seja no trabalho ou em casa, só tende a se abrir com gente bem íntima e de confiança, pois atravessa um momento de valorização da sua privacidade. Seu jeito anda numa vibe meio misteriosa, mas a intuição tá ligada e será uma grande aliada, sobretudo à noite, quando saias justas podem rolar. Se sonha com um novo love, a atração física deve contar pontos importantes, só não descarte frustrações. Ainda bem que o astral dá uma guinada após as 21h e, aí sim as coisas vão fluir como você espera com o crush ou o mozão.

