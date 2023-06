Avalizada por Tereza Cristina, prefeita Adriane será filiada ao PP

Ato de entrada no Progressistas terá presença do presidente nacional

A prefeita Adriane Lopes participa de cerimônia de filiação ao Progressitas, nesta quinta-feira (1º), às 18h no Clube Estoril, no Jardim Autonomista, em Campo Grande. A entrada na legenda faz parte de articulação da prefeita, visionando as eleições de 2024. A prefeita tem como “madrinha” a senadora Tereza Cristina, recordista de votos em MS para o Senado, nas últimas eleições, que fez o convite e conseguiu conquistar a confiança da prefeita.

A prefeita disse, durante entrevista, no programa “Capital Meio-Dia”, que a senadora uma referência para ela e que tem objetivo de fortalecer a sua gestão. “A Tereza Cristina, no nosso Estado, é referência. Diga com quem andas e direi quem tu és. Como mulher, ela é referência. Como mulher, estou buscando fortalecimento, sim. Ela está em Brasília, acredito que vá me ajudar em busca de novos recursos e projetos. Isso é para fortalecer nossa gestão e fazer mais entregas para Campo Grande.”

Sobre futuro apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro à reeleição, mesmo não sendo do partido dele, o PL, Adriane falou que conversou por algumas vezes com o ex-presidente e que haverá uma construção natural dos grupos de direita para as eleições. A prefeita diz que é admiradora do trabalho de Bolsonaro e que, neste momento, está focada na administração.

O evento de filiação de Adriane Lopes ao PP tem a presença confirmada do presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, da senadora e vice-presidente da Executiva Nacional e presidente do partido em Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, e do dirigente do partido em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo. Além de prefeitos e vereadores Progressistas, demais filiados também estarão presentes.

