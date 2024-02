Paulo Duarte deve tomar posse na próxima terça-feira

Paulo Duarte, que deve ser diplomado na sexta-feira e empossado na Assembleia Legislativa na próxima terça-feira. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) anunciou que fará, nesta sexta-feira (1º), o reprocessamento da totalização das eleições gerais estaduais do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao 1º turno das Eleições 2022, para os cargos de deputado estadual e federal.

A recontagem tem como base a atualização da situação de julgamento das candidaturas e de processos autônomos em que foram julgados os respectivos recursos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Com a condenação do PRTB, o quociente eleitoral cai de 58.524 para 55.946 votos. O PSB, que atingiu 44.882 votos fica com a vaga na sobra por chegar a 80,26% do quociente, quando o mínimo exigido por lei é de 80%.

Destaque para os processos de Tiago Vargas (PSD) e Rafael Tavares (PRTB), que foram eleitos, mas perderam o mandato. Vargas, por ter ficado inelegível, e Tavares porque o PRTB desrespeitou quota de gênero. Abaixo, as decisões que motivaram a recontagem:

