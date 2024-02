Alunos da Rede Municipal de Ensino irão receber vacina contra a dengue

Nesta semana, Campo Grande atingiu a marca de 3 mil crianças de 10 a 11 anos vacinadas contra a dengue. A vacinação iniciou-se na Capital no dia 11 de fevereiro, um dia após o município receber as doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

As vacinas são destinadas às crianças de 10 e 11 anos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. As demais datas e locais seguem em definição pela Semed (Secretaria Municipal de Educação) e Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Com objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra a dengue, a partir desta semana alunos das Escolas Municipais da Capital irão receber a imunização direto na rede de ensino. A ação irá proporcionar um melhor acesso do público-alvo aos imunizantes.

A primeira remessa de vacinas com 24.639 doses do imunizante QDenga chegou no município no dia 10 de fevereiro. A expectativa é vacinar ao menos 90% do público previsto nesta primeira etapa, estimado em 28 mil crianças nesta faixa-etária.