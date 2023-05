Paulo Duarte assume presidência estadual do PSB

O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte, assumiu ontem (10), a presidência estadual do PSB- -MS (Partido Socialista Brasileiro). Ele substitui o médico Ricardo Ayache, que esteve à frente do diretório por quatro anos.

Conforme Duarte, para continuar dando apoio à legenda, Ayache atua como vice-presidente do PSB. Com a nova presidência, o trabalho de renovação e fortalecimento do partido, que tem 8,7 mil filiados, em Mato Grosso do Sul, já está em andamento.

“Vamos fazer um trabalho conjunto com a direção e militantes, no intuito de fortalecer o partido, em todo Mato Grosso do Sul, buscando a construção de uma sociedade justa, inclusiva, solidária, desenvolvida e democrática”, disse Duarte.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

