Centro obstétrico da Santa Casa enfrenta superlotação extrema

A situação do Centro Obstétrico da Santa Casa, um dos principias hospitais de Campo Grande, está crítica, com superlotação extrema, segundo boletim divulgado pelo próprio hospital, na manhã desta sexta-feira (12).

Conforme o boletim, todos os 33 leitos de internação do SUS (Sistema Único de Saúde) na maternidade estão ocupados. Por esse motivo, pelo menos cinco recém-nascidos estão no Centro Obstétrico no aguardo de leitos de terapia intensiva neonatal e cuidados intermediários, que não estão disponíveis. Além disso, há uma puérpera aguardando por leito na enfermaria, um paciente em pós-cirúrgico de AMIU (Aspiração Manual Intrauterina) e uma paciente em recuperação de laparotomia.

Outro ponto de superlotação é na Sala de Observação, onde a capacidade é de quatro leitos; porém, no momento, estão 15 pacientes.

Ainda segundo o hospital a situação está em “ponto de colapso” e sem capacidade para novos atendimentos. “Foram enviados ofícios ao Ministério Público Estadual e aos órgãos competentes, comunicando o risco de desassistência. O hospital segue sem condições técnicas para receber pacientes de forma segura”, finaliza.

Em nota, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) disse que os encaminhamentos de pacientes estão sendo feitos dentro do contrato firmado com o hospital. “O município mantém tratativas com outras unidades hospitalares para fazer o direcionamento de fluxo e desafogar o atendimento na Santa Casa. Todos os encaminhamentos são regulados, ou seja, autorizados pelo município em comum acordo com o hospital, considerando a capacidade de atendimento. Desta forma, todos os pacientes que eventualmente necessitarem de atendimento serão assistidos”, afirma.

