Partidos políticos, credo!

Recentemente, resolvi convidar algumas pessoas, que eu acreditava que sabiam da importância da política e que militam próximo dos meus ideais, para se filiarem a um partido político e construírem a política partidária. Óbvio que o convite era para que se filiassem ao meu partido (PT), mas poderia ser em outro, que tem importância igual, quando fui surpreendido com respostas como: não tenho tempo, não gosto de partidos políticos, não é para mim, não está nos meus projetos, não gosto de fulano ou beltrano do partido ou não concordo com algumas práticas partidárias. Senti algo como, credo, partido político é um local horrível.

Confesso que fiquei assustado com a forma das respostas, pois não existem políticas para o Legislativo e o Executivo que não envolvam partidos políticos. Os cargos de prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador passam, obrigatoriamente, por partidos políticos. A importância dos partidos é tamanha que o Brasil não aceita candidaturas avulsas, fora de uma sigla.

Partidos políticos são tão importantes na democracia de representatividade que a Constituição Federal garante status de Direito Fundamental, pois a organização partidária é fundamental para uma vida digna em sociedade. São os partidos políticos, por meio de representantes eleitos, que materializam, por exemplo, o direito à habitação por meio do Minha Casa Minha Vida ou o direito à saúde por meio do SUS, Farmácia Popular e do Mais Médicos. Indo além, são os partidos políticos, por meio de seus representantes, no Legislativo, que constroem as leis do nosso país, que são aplicadas pelo Judiciário.

Uma sociedade que não gosta de partidos políticos simplesmente se abstém de construir quem serão os nomes e projetos que serão apresentados em um determinado pleito eleitoral. Constantemente escuto pessoas dizendo que não possuem candidatos, pois nenhum os representam, pois bem, um dos motivos é o baixo envolvimento das pessoas com os partidos políticos.

Segundo pesquisa Ibope, 53% dos brasileiros não declaram simpatia por nenhum partido político. Estamos falando de metade da população que não consegue gostar de partidos políticos, mesmo o Brasil tendo 30 partidos, legalizados no Tribunal Superior Eleitoral. Vou repetir, o Brasil tem 30 partidos políticos. É no mínimo estranho que não tenha um que represente 53% dos brasileiros.

Partido político é a casa da democracia, espaço de debate, de construção social, de implementação de lutas e projetos. A desvalorização dos partidos políticos mostra o quanto precisamos avançar na busca de uma democracia forte e sólida. Entregar o espaço partidário para uns poucos é uma visão míope e pequena, pois são os partidos que constroem aquelas e aqueles que representarão a sociedade. Reclamar da política brasileira e não se dedicar minimamente na construção partidária é uma contradição daquele e daquela que reclama da política.

Partidos são espaços bonitos de acolhida política, de lutas e de sonhos. Não são os partidos que se corrompem, são homens e mulheres que corrompem o partido e que apequenam sua ética e sua moral. Ou passamos a valorizar os partidos políticos, ou seguiremos perdendo democracia enquanto país.

Por Tiago Botelho – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.