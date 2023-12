Após vigílias de orações, jovem que estava em coma já acordou e vai para enfermaria

A jovem Kimberlly Pairana, 19, continua a apresentar melhorar no seu quadro de saúde, a cada dia. Depois de ficar em coma ao sofrer um grave acidente, a jovem já acordou e saiu do CTI (Centro de Terapia Intensiva). No Instagram, a irmã de Kimberlly, Stela Damasceno Cunha, de 30 anos, compartilhou um novo boletim sobre o estado de saúde da jovem.

“A Kim já saiu do CTI e está no quarto na Santa Casa, para a glória de Deus! Está evoluindo bem a todos os passos que o médico faz, e já começou a terapia para retirada da sonda. Continuemos em oração, para que ela melhore rápido, para que ela vá para casa logo e seja curada. Com carinho: a família da Kim.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais da família, que é muito religiosa. No dia 29 de agosto, uma grande multidão se reuniu em frente à Santa Casa, em oração, intercedendo pela vida de “Kim”, como é chamada na intimidade pela família e amigos. A jovem teve traumatismo craniano e estava em coma. Logo após a primeira vigília, obteve melhoras no quadro de saúde, acordou e começou o processo de recuperação.

“Meus pais são pastores, a Kim cresceu na igreja, todos se solidarizaram e uma grande multidão se formou, em frente à Santa Casa. Um dia após as orações, ela acordou, para a honra e glória de Jesus”, disse Stela.

No dia 1º de setembro, foi realizada uma segunda vigília de oração, na entrada do hospital. Segundo a família, as orações foram determinantes para a melhora no quadro de saúde da jovem. De acordo com a psicóloga Vanessa Garcia, estudos já indicam que a oração tem a capacidade de mudar a neuroplasticidade cerebral.

“A neurociência avançou muito, no estudo das funções sofisticadas da mente humana, como a fé e a oração, a espiritualidade e todos os dons espirituais. O paciente em coma é capaz de sentir a oração e até energias positivas depositadas sobre essa pessoa”, explicou.

Cientistas da Universidade Duke (Durham, Carolina do Norte) também já confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, é fortalecido o lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. De acordo com o mesmo estudo, a pessoa que tem fé vive 25% mais do que os descrentes. Além disso, tem mais saúde física e mental, pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânica muito mais forte.

Ainda ontem (5), estava prevista a realização de mais uma vigília em frente à Santa Casa e os amigos e familiares destacam que elas continuarão, até que a jovem receba a alta.

Por – Daniela Lacerda e Thays Schneider

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.