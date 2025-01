Partidos já têm lideranças definidas para atuação na Câmara Municipal de Campo Grande

Professor Riverton pelo PP, Clodoilson Pires pelo Podemos, Herculano Borges pelo Republicanos e Lands pelo Avante

Devidamente diplomados, empossados e com a Mesa Diretora definida para a 12ª Legislatura, os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande têm a missão de escolher os líderes dos partidos, que possuem mais de um parlamentar eleito, para representar as siglas nas sessões que começam a partir de 17 de fevereiro.

No PP, partido da prefeita Adriane Lopes, o escolhido para ser líder é o Professor Riverton. “Nós enquanto líderes, principalmente de bancada, sempre buscamos a harmonia e o consenso dos pares e do bem comum, para ajudar o presidente, ajudar a prefeita, na celeridade dos projetos, na boa harmonia para que Campo Grande continue avançando cada vez mais”, declarou ao Jornal o Estado.

Pelo Avante, o vereador Wilson Lands confirmou ao Jornal O Estado que será o líder. Com Ronilço Guerreiro na 3ª Secretaria da Câmara, o líder do Podemos será Clodoilson Pires. Pelo Republicanos que tem Neto Santos como 3° vice-presidente da Casa, Herculano Borges assume a liderança.

Na maior bancada da Casa de Leis, o PSDB, tendo elegido o vereador Papy para a presidência, terá que escolher entre o Dr. Vitor Rocha, Professor Juari, Flavio Cabo Almi e Silvio Pitu, todos com uma extensa caminhada política. Os parlamentares devem se reunir nessa semana para conversar sobre o assunto.

No PL a decisão é entre o ex-deputado estadual, Rafael Tavares, mais votado nas eleições de 2024, e a novata, Ana Portela. O parlamentar informou ao Jornal o Estado que nome ainda não foi decidido, mas que uma reunião será realizada nesta semana.

Pelo União Brasil, dois vereadores também devem definir o escolhido, entre o veterano, Veterinário Francisco e o novato, Fábio Rocha. Conforme informado ao Jornal O Estado pela comunicação, um nome já está praticamente definido, no entanto, ainda devem ‘bater o martelo’.

Com representação na Mesa Diretora com Luiza Ribeiro na 2ª Secretaria, o PT tem os vereadores Landmark e Jean Ferreira para indicar.

Recesso parlamentar

A Comissão de Recesso da Câmara Municipal de Campo Grande foi reinstalada neste início de ano. O grupo atua atendendo demandas administrativas do dia 2 de janeiro até 14 de fevereiro enquanto não houver sessões ordinárias das atividades da 12ª Legislatura.

Neste ano a Comissão é composta pelos vereadores Papy (PSDB), Junior Coringa (MDB), Beto Avelar (PP), Clodoilson Pires (Podemos) e Ronilço Guerreiro (Podemos).

O trabalho é voltado para as agendas da Câmara, ou atendendo entidades, enquanto o administrativo também funciona em escala. Os trabalhos em plenário iniciam no dia 17 de fevereiro, com a sessão inaugural, às 9h e primeira sessão ordinária no dia seguinte (18).

