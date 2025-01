Homens são presos por desvio de 200 Litros de Diesel da empresa que trabalhavam

Na noite de terça-feira (7), em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande, dois homens, de 38 e 42 anos, foram presos em flagrante por desviar 200 litros de diesel da empresa onde trabalhavam. A prisão aconteceu após a Polícia Militar ser acionada pelo gerente de manutenção, que relatou o furto de combustível durante abastecimento nos postos da empresa.

O gerente informou que um funcionário e um ex-empregado estavam furtando o diesel. No momento da abordagem, os policiais flagraram a dupla desembarcando de um caminhão com dois galões de diesel. Ao ser questionado, um dos homens disse que retirava o combustível como uma “medida de prevenção”, para o caso de o produto acabar durante o percurso.

No entanto, essa prática é contrária às normas da empresa, que só permite o abastecimento em postos credenciados. Além dos dois galões que estavam com os homens, a equipe policial encontrou mais oito galões de 20 litros cada, com o combustível furtado, próximos ao portão da residência onde os suspeitos foram abordados.

A dupla foi presa e levada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram