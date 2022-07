Partidos consolidam alianças na primeira semana de convenção

Apesar das parcerias, legendas ainda fazem mistérios sobre os vices

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado MS

Na próxima quarta-feira (20) inicia o período de convenções partidárias, que é o momento onde as legendas fecham alianças, acordos e avalizam seus candidatos para as eleições deste ano. A data termina em 5 de agosto, e partidos como o MDB, União Brasil já marcaram suas datas onde lançam André Puccinelli e Rose Modesto, respectivamente para disputar o Governo do Estado.

O MDB fechou aliança com o Solidariedade, que tem como presidente o vereador Papy. Segundo o presidente do partido, Junior Mochi, a convenção para 5 de agosto foi marcada para consolidar o possível candidato a vice- -governador e divulgar o nome do postulante ao Senado pelo partido. O MDB não pretende lançar chapa pura, apesar de o ex-prefeito de Costa Rica Waldeli dos Santos, estar disposto a enfrentar o pleito.

Mochi afirma que existem muitos parceiros entorno da pré-candidatura de Puccinelli, e lideranças diversas apostam no projeto do MDB, porém não abre os nomes das legendas que mantêm conversas para consolidar parcerias.

“Você não vai para seleção se não estiver jogando. Temos grandes amigos e parceiros. E a maior satisfação que tenho nesse período de pré-campanha é de as pessoas falare do meu mandato e lembrarem da gestão de Puccinelli. Tudo o que foi possível fazer, nós fizemos”, disse Mochi em entrevista a rádio Nativa FM 87, de São Gabriel do Oeste.

União Brasil

O União, é um partido grande, e logo na abertura do período já pretende mostrar a que veio com a convenção marcada para a próxima sexta-feira, dia 22 de julho. A presidente, senadora Soraya Thronicke prepara o evento. A incógnita é torno do candidato a vice de Rose Modesto.

Fonte ligada ao Jornal O Estado indica que o União vai trabalhar por mais algumas semanas para trazer mais partidos, e por isso não irá lançar o nome do vice no próximo dia 22. Também há grandes chances do União lançar chapa pura com a senadora Soraya Thronicke de vice com Rose.

A exemplo do União, partidos como o Podemos e o Avante, já articularam parcerias há algum tempo. A chapa majoritária não poderá ter dois candidatos ao Senado, e caso estejam coligados, o grupo terá de escolher entre apoiar o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e Harfouche.

Sobre o cenário pelo Senado, Soraya Thronicke que foi a segunda mais votada em MS nas eleições de 2018, disse ao Jornal O Estado que a disputa é quase tão acirrada quanto para governo.

“A eleição para o Senado é sempre mais concorrida. Em Mato Grosso do Sul temos nomes de peso em todos os pleitos, mas acredito que a população está se tornando mais consciente sobre a importância de eleger quem realmente te representa no Congresso Nacional. Não basta apenas ser criterioso na escolha de presidente e de governador, a bancada da Câmara e do Senado Federal também são fundamentais para atender aos anseios da população.”

Especulações de bastidores indicam que o vice pode ser o presidente do Podemos, empresário Sergio Murilo. Porém, questionado se foi convidado para ser vice de Rose, Sergio Murilo negou, mas afirmou que aliança está consolidada: “até agora o União Brasil não me fez nenhum convite neste sentido!”.

PSDB

O PSDB, que lança o ex-secretário Eduardo Riedel como candidato a governador, deixará para revelar o nome do candidato a vice, no último minuto. A convenção será marcada entre 1 e 5 de agosto, e o partido forma aliança com o Progressistas, onde estará na chapa majoritária a deputada Tereza Cristina ao Senado.

O presidente regional do PSDB, Sergio de Paula, é favorável a parcerias partidárias em torno de projetos do ninho tucano. Neste sentido, o Republicanos já garantiu caminhar com os tucanos. E o partido ainda está em fase de conclusão para aliança com o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro.

Ao Jornal O Estado, o presidente do PL, Rodolfo Nogueira, disse que através de um alinhamento muito forte de Tereza Cristina, a aliança com o PSDB em nome de Eduardo Riedel, se consolida. “O presidente Bolsonaro alinha com Tereza Cristina conversa muito com o Eduardo Riedel, e provavelmente o PL deve caminhar nessa direção com o presidente Bolsonaro.”

PSD

O PSD, do pré-candidato Marquinhos Trad, tem apoio do Patriota, partido da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes e do PC do B, que é federado com o PT.

Agora, resta saber sobre a decisão final do PSB, do presidente Ricardo Ayache, que realiza convenção em 23 de julho. Embora o PSB já tenha sinalizado que vai firmar parceria com o PSDB, já que não tem obrigação de seguir a decisão da nacional, que indicou Geraldo Alckmin para ser vice de Lula do PT, ainda é necessário confirmar o rumo eleitoral.

O PDT ainda não tomou decisão, segundo o presidente Marcos Panella. Bastidores indicam que a legenda vai apoiar Marquinhos Trad, e lideranças eleitas como o vereador de Campo Grande, Marcos Tabosa e deputado estadual Lucas de Lima, já tomaram decisões pessoais. Tabosa afirma que vai caminhar com Puccinelli, enquanto o radialista diz que seguirá Eduardo Riedel.

Partidos menores também articulam suas parcerias para campanha eleitoral.

