Dia iniciou com mínima de 10ºC mas temperaturas voltam a subir no Estado

A madrugada foi gelada para o sul-mato-grossense. A massa de ar frio que atingiu o Estado ontem (17) fez as temperaturas caírem e em diversos municípios os termômetros marcaram em torno dos 15ºC. Para esta segunda-feira (18) o dia ainda amanheceu gelado, com mínima de 10ºC em Sete Quedas, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Campo Grande o dia começou sem nuvens, e com mínima de 15ºC e máxima de 31ºC, de acordo com o Clima Tempo. A umidade relativa do ar está entre 25% e 61%, sem previsão de chuva.

Já para a região pantaneira, em Corumbá, a segunda-feira iniciou com mínima de 14ºC e máxima de 35ºC. Em Três Lagoas, os termômetros marcam mínima de 16ºC e máxima de 34ºC; em algumas regiões do sul de Mato Grosso Sul também houve baixas temperaturas como em Amambai, Aram Moreira e Iguatemi (12ºC). Itaquiraí, Ponta Porã e Dourados marcaram 14ºC.

Antônio João e Porto Murtinho as temperaturas pode chegar aos 31ºC ao longo do dia, rivalizando com início do dia, que houve temperaturas mínimas de 13ºC.