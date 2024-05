Campo Grande se une ao mundo inteiro e cria coordenação para cumprir Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Na manhã desta segunda-feira (6), aconteceu na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) a cerimônia de lançamento do Observatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Instituição e a posse da coordenadoria de Campo Grande do Movimento Nacional.

Os ODS feitos pela Organização das Nações Unidas (ONU), são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 em todo o mundo. Ao todo, são 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.

Para o monitoramento do desenvolvimento dos ODS na Capital Sul-mato-grossense, foi criada a coordenação com o intuito de promover estudos, pesquisas, projetos e ações. Chefiada pelo advogado, engenheiro e mestre em Letras Sandro Omar, o grupo terá grandes desafios pela frente.

“Esses objetivos adotados globalmente são uma espécie de bússola para um futuro melhor. São metas ambiciosas que forma estabelecidas e firmadas por 190 países, incluindo o Brasil. Por isso, devemos nos dedicar para cumprir de forma integral o que foi determinado”, disse o coordenador.

Além do mestre em Letras, a coordenação conta com grandes nomes, como o da prof. Dra. Rosamaria Cox Moura Leite (Coordenadora Geral Adjunta); do advogado Alexandre Cantero (Mobilização); Prof. Dra. Lia Raquel Toledo Brambila (Projetos e Recursos); Agnaldo Moraes (Relações Institucionais); Leonardo Chaves (Comunicação).

A cerimônia ainda contou com a presença do reitor da UFMS, Marcelo Turine, do coordenador geral do Movimento Nacional ODS/MS, Marcelo Rocha Martins da Silva e do deputado federal Vander Loubet (PT-MS). Para o parlamentar, o momento foi histórico, pois contou com a participação de diversas entidades.

“Estou impressionado com a representatividade que o evento promoveu nesta segunda-feira. A gente vê o alinhamento do Governo Federal, junto com a ONU e os outros países, para conseguir cumprir com os 17 objetivos. Meu mandato, aqui representado pelo Sandro, que também é nosso chefe de gabinete, contribui para a execução das ODS aqui no Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado durante sua fala.

Com informações da assessoria