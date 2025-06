Partido NOVO espera receber filiados do PL que não se sintam ‘em casa’

Guto Scarpanti crê que insatisfeitos do PL têm o Novo como opção

Com a intensificação das articulações partidárias em Mato Grosso do Sul, o Partido NOVO acompanha de perto os movimentos de reconfiguração política no estado. Segundo o presidente estadual da sigla, Guto Scarpanti, há uma expectativa de que integrantes do Partido Liberal (PL) possam migrar para o NOVO, especialmente após rumores de filiações ou realinhamentos envolvendo o PL e lideranças do PSDB.

“Estamos atentos a essas movimentações. O que temos ouvido é que há lideranças do PSDB se aproximando do PL, e, se isso se confirmar, acreditamos que aqueles que hoje estão no PL, não se sentirem mais representados nesse novo ambiente, e poderão encontrar no NOVO um espaço coerente com seus princípios”, afirmou.

Ele reforçou que o NOVO está de portas abertas para pessoas alinhadas com a direita liberal, especialmente aquelas que buscam um partido com coerência ideológica. “Nosso partido é um porto seguro para quem deseja continuar defendendo os valores da direita, com responsabilidade fiscal, liberdade econômica e ética na política”, acrescentou.

A fala de Scarpanti vem em meio a especulações sobre a possível filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ao PL, o que pode provocar mudanças internas no perfil da legenda em Mato Grosso do Sul. Há rumores, inclusive, de que Azambuja estaria negociando uma eventual liderança regional dentro do partido, o que teria causado desconforto entre filiados mais alinhados ao bolsonarismo.

Nesse cenário, o NOVO aposta em um crescimento orgânico a partir de possíveis dissidências. “Quem não se sentir mais representado nos partidos atuais terá no NOVO um espaço para continuar contribuindo com o crescimento do estado e do país, sem abrir mão dos seus valores”, disse Scarpanti.

As reconfigurações internas das siglas são esperadas com mais intensidade à medida que as eleições de 2026 se aproximam.

Por Brunna Paula

