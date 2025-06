Mais de 70 mil sul-mato-grossenses podem limpar nome com dívidas de até R$ 50

Uma nova oportunidade de renegociação de dívidas está disponível para os consumidores de Mato Grosso do Sul. Segundo dados do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, divulgados nessa segunda-feira (23), pelo menos 71 mil sul-mato-grossenses podem regularizar seus débitos pagando até R$ 50. A ação faz parte do mutirão nacional “Serasa Limpa Nome”, que reúne mais de 353 mil ofertas de negociação somente para esse público no Estado.

Além das propostas voltadas para dívidas de até R$ 50, a Serasa também contabiliza mais de 837 mil ofertas para consumidores com débitos de até R$ 100 em Mato Grosso do Sul, abrangendo um total de 169.708 inadimplentes. No total, são mais de 1,1 milhão de possibilidades de negociação para quem está com restrições no CPF no Estado.

O foco nas chamadas “dívidas de pequeno valor” mostra uma tendência nacional observada pela Serasa: muitas pessoas permanecem negativadas por quantias consideradas baixas, mas que, acumuladas, geram dificuldades de acesso ao crédito e comprometem o orçamento das famílias. No Brasil, o número de inadimplentes chega a 77 milhões de pessoas, o equivalente a 47,3% da população adulta.

Perfil das dívidas e principais causas

De acordo com o levantamento, os bancos continuam sendo a principal origem das dívidas dos brasileiros, responsáveis por 27,8% das pendências registradas. Em seguida, aparecem as contas básicas, como luz e água (20%), e as financeiras (19%), empresas que oferecem crédito, mas não se enquadram como bancos.

O cartão de crédito também se destaca como fator de endividamento prolongado. Conforme explica Aline Maciel, especialista em educação financeira da Serasa, muitos consumidores enfrentam dificuldades em negociar esse tipo de dívida. “Nossas pesquisas revelam que 38% dos brasileiros com dívidas em bancos e financeiras estão negativados por causa do cartão de crédito há mais de dois anos. Entre eles, 46% já tentaram negociar o débito, mas não conseguiram um acordo que considerassem viável”, afirma.

Como participar do mutirão

O mutirão Serasa Limpa Nome oferece descontos que podem chegar a até 97%, dependendo do credor e da situação da dívida. As condições especiais estão sendo oferecidas em parceria com 40 instituições financeiras e empresas de serviços, incluindo companhias de telecomunicações, fornecedoras de energia, bancos e financeiras.

A consulta ao CPF é gratuita e pode ser realizada de forma digital pelo site da Serasa, pelo aplicativo disponível para Android e iOS, ou ainda pelo WhatsApp oficial da empresa, no número (11) 99575-2096. Quem preferir, pode buscar atendimento presencial nas agências dos Correios, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 4,60 por acordo realizado ou R$ 3,30 por consulta e reimpressão de segunda via de boletos.

Passo a passo para negociação

Para quem deseja aproveitar as condições do mutirão, o processo de negociação é simples e pode ser feito em poucos minutos:

1º Passo – Consulta ao CPF:

O consumidor deve baixar o aplicativo da Serasa ou acessar o site, digitar o número do CPF e preencher um breve cadastro. Assim que entrar na plataforma, já será possível visualizar as dívidas registradas e a pontuação no Serasa Score.

2º Passo – Escolha da oferta:

Ao clicar em “Ver ofertas”, o sistema exibirá as propostas disponíveis com os descontos aplicados. Basta selecionar a dívida desejada e escolher a melhor condição de pagamento.

3º Passo – Revisão e finalização:

Depois de escolher a oferta, o consumidor deve revisar todas as informações e definir a forma de pagamento: boleto ou Pix. No caso do Pix, é possível selecionar o vencimento e o número de parcelas.

4º Passo – Pagamento:

Com o acordo fechado, o pagamento deve ser feito conforme a forma escolhida. Para Pix, o sistema gera uma chave para transferência; no caso de boleto, é possível baixar ou solicitar o envio pelo WhatsApp.

Por Djeneffer Cordoba

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais