Para fortalecer atendimento ‘na ponta’, Governo de MS assina termo de cooperação com União das Associações de Moradores

Lideranças comunitárias acabam de ganhar um reforço no atendimento à população de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira (1), Dia do Trabalhador, foi assinado um termo de cooperação junto ao Governo do Estado para ampliação da sede da Umam (União Municipal das Associações de Moradores), em Campo Grande.

O local é usado para atender representantes do terceiro setor com assistência em várias áreas e cursos de capacitação de lideranças comunitárias.

“Significa a valorização do trabalho do líder comunitário e a ampliação dos trabalhos da Umam como assessoria jurídica e administrativa. Muitas vezes precisamos fazer congressos, reuniões e o espaço é muito pequeno. Isso vai ampliar os trabalhos. Vamos poder fazer capacitação e trabalhar em prol das lideranças comunitárias. Vai ampliar nosso atendimento em mais de 100%. Vamos atender também outras entidades”, disse José Gondim, presidente da Umam.

O governador, Eduardo Riedel, participou do evento ao lado do vice-governador, José Carlos Barbosa (Barbosinha), e destacou a importância de apoiar o trabalho de quem recebe diretamente as demandas da população. “Temos que chegar na ponta, nas pessoas que estão nos bairros e não só em um município, mas em todas as cidades do Estado”, declarou Riedel.

O repasse para a obra será mediado pela Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, responsável pela pauta dentro da estrutura governamental.

“Essa entrega representa o fortalecimento das políticas públicas nos locais aonde nós precisamos estar, valorizando as pessoas que de forma voluntária promovem o desenvolvimento das cidades”, enfatizou Viviane Luiza da Silva, secretária de Estado da Cidadania.

Prevista para durar 1dez meses, a obra vai custar R$ 1,4 milhão e o recurso virá de emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira.

Fundada há 40 anos, a Umam é uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos e conta com 300 organizações da sociedade civil filiadas.

Com informações da Assessoria de Comunicação Governo de MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: