Homem é morto a facadas após discussão em Brasilândia

Na última quarta-feira (01), Manoel Neto, conhecido como ” Neneu”, foi morto com golpes de faca, na região da toca da raposa, em Brasilândia, município distante 363 km de Campo Grande.

Conforme informações publicadas em reportagem do site Perfil News, no final da tarde de quarta-feira, a vítima e o suspeito tiveram uma discussão e durante a briga Manoel foi atingido por golpes de faca.

Depois de matar Manoel, o suspeito fugiu. A Polícia Militar foi chamada e localizou o autor durante diligências. Ele tentou fugir no momento da prisão, pulando muros e invadindo residências, mas foi capturado pela equipe.

O suspeito pelo crime, 30 anos, foi preso em flagrante por homicídio e encaminhado pela Polícia Militar a delegacia de Brasilândia.

