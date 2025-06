Para Adriane Lopes filiação de Riedel no PP beneficia a Capital

Prefeita de Campo Grande diz que conversas entre Eduardo Riedel e Tereza Cristina estão adiantadas

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), considera a possível filiação do governador Eduardo Riedel (PSDB) ao Partido Progressista (PP) como uma aliança estratégica para fortalecer a capital. Em entrevista realizada na manhã desta quarta-feira (11), ela afirmou que, caso a filiação se concretize, Riedel será “muito bem-vindo” e representará “uma grande força para Campo Grande”, destacando a importância de ter um governador alinhado com a gestão municipal.

Segundo Adriane, a semana começou com fortes diálogos, e a senadora Tereza Cristina, líder do PP, fez o convite a Riedel, e aguarda confirmação. Ela enfatizou que a parceria com Riedel reforçaria o trabalho em prol de Campo Grande, especialmente considerando que, nos últimos anos, a cidade não teve um prefeito alinhado com o governo estadual, o que resultou em perdas para a capital.

A confirmação da saída de Riedel e sua filiação em outro partido está prevista para ocorrer em breve. Ele já comunicou à senadora Tereza Cristina sua intenção de deixar o PSDB, visando a reeleição ao governo estadual. A decisão foi tomada após conversas com Tereza e outros aliados políticos, incluindo o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que também apoia a mudança partidária.

A mudança de partido de Riedel é vista como uma estratégia para fortalecer sua base política e garantir apoio nas eleições de 2026. Caso a possível filiação de Riedel ao PP se concretize, pode apresentar uma aproximação entre a gestão estadual e municipal depois de muito tempo.

Brunna Paula

