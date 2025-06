Carga com 1,3 tonelada de maconha e 1.880 munições é apreendida em Bataguassu

Durante uma operação realizada entre a noite da última terça-feira (10) e a manhã de quarta-feira (11), foi apreendida uma carga contendo 1.360 quilos de maconha, 7 quilos de haxixe e 1.880 munições de diversos calibres, incluindo munições de fuzil. A ação ocorreu na BR-267, nas proximidades de Bataguassu, município localizado a cerca de 310 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Cenário MS, os agentes abordaram uma carreta Volkswagen branca que transportava peças de motor. Após constatarem irregularidades de trânsito, a equipe determinou a remoção do veículo para um pátio.

No dia seguinte, os dois ocupantes do caminhão retornaram ao local demonstrando comportamento

suspeito e exigindo a liberação imediata do veículo. Diante da atitude dos indivíduos, os policiais decidiram realizar uma nova vistoria na carreta. No momento da inspeção, os dois suspeitos fugiram a pé.

Durante a revista, foram encontrados grande quantidade de entorpecentes e munições escondidas na carga. Ao todo, foram apreendidos 1.360 quilos de maconha, 7 quilos de haxixe, 1.593 cartuchos de fuzil calibre 7.62, além de 287 munições de pistola calibres .40, .45 e 9mm, de fabricação nacional e estrangeira.

As investigações iniciais indicam que a carga teria origem no Paraguai e destino final no Rio de Janeiro.

O caminhão e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde o caso será investigado sob suspeita de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

