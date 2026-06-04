Brasil tem início ruim em Mundial

O Brasil começou a Copa do Mundo de basquete 3×3 masculina com derrotas, em Varsóvia, na Polônia. Na quadra central, a Seleção foi superada por Porto Rico e Lituânia, por 19 a 17 e 22 a 20, ficando em situação complicada na busca por um lugar no Play In da competição.
A equipe volta à quadra nesta quarta-feira (4), para fechar a primeira fase diante da Bélgica, às 7h20 (de MS), e depois a França, às 9h10.
O duelo contra Porto Rico foi equilibrado do início ao fim. Com as equipes alternando na liderança, os 10 minutos terminaram com 17 a 17, indo para a prorrogação. Logo no primeiro ataque, Gonzalez meteu uma bola quase impossível para dois pontos e fechou para Porto Rico por 19 a 17. Branquinho e Leandro anotaram seis pontos cada um.
Na segunda partida do dia, a Seleção encarou a fortíssima Lituânia, pódio na última Olimpíada. O Brasil conseguiu equilibrar a partida e chegou nos minutos finais com 20 a 20 no placar. A bola de dois, contudo, mais uma vez castigou o Brasil, que viu os rivais fecharem em 22 a 20 após Leandro ter a chance de fechar numa bandeja.
A convocação manteve o grupo que conquistou a classificação, com Léo Branquinho, Jonatas Mello, Leandro Silva e Will Weihermann. O treinador é Mauro Macedo. Já na Polônia, a Seleção treina no palco das partidas nesta segunda, no apronto final para a competição.
O Brasil vem de boa campanha no Qualificatório para a Copa do Mundo, quando bateu República Tcheca, Cingapura e Itália, perdendo apenas para a Nova Zelândia na última bola. O grupo também vem de mais um pódio na última Copa América, com um terceiro lugar.
Como funciona o torneio
Pelo formato de disputa, os times se enfrentam dentro do grupo na primeira fase, com os primeiros colocados avançando direto para as quartas de final. Segundo e terceiro de cada chave jogam um “Play In” buscando um lugar nas quartas.
A Copa do Mundo conta com 20 equipes e tem os seguintes grupos: Grupo A com Sérvia, Áustria, Espanha, Austrália e Madagascar; Grupo B com Estados Unidos, Letônia, Mongólia, República Tcheca e Polônia; Grupo C com Holanda, Alemanha, China, Japão e Nova Zelândia; além do grupo do Brasil.
Caso não avance como primeiro do seu grupo, a Seleção cruza no Play in contra o segundo ou terceiro colocado do Grupo A. (da CBB)
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