Padilha diz que governo é contra quebra de patente do Mounjaro

A declaração do ministro ocorre após a Câmara dos Deputados aprovar a urgência do projeto de lei que prevê a quebra da patente do Mounjaro e Zepbound. Isso significa que a matéria não precisa passar por comissões da Casa, podendo ser votada diretamente no plenário. Se aprovado, o projeto segue para análise no Senado Federal e, por fim, é enviado para sanção presidencial.