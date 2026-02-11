Após protesto da família, polícia intensifica buscas por adolescente desaparecida em Sidrolândia

Um dia após a manifestação realizada por familiares, a Polícia Civil iniciou novas buscas por Isabelly Alves Casanatto, de 13 anos, desaparecida há 56 dias em Sidrolândia, município a 57 quilômetros de Campo Grande.

A adolescente sumiu no dia 17 de dezembro, depois de sair de casa e não retornar. Desde então, a família tenta obter informações que ajudem a esclarecer o paradeiro da menina.

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (11), equipes da Força Tática da Polícia Militar, da Polícia Civil e do GOI (Grupo de Operações e Investigações) concentraram as buscas em uma área de mata na Rua General Ozório.

Na noite anterior, terça-feira (10), a mãe da jovem, Valeria Alves Ramalho, participou de um protesto em frente à 1ª Delegacia de Polícia de Sidrolândia, acompanhada por familiares e amigos. Segundo ela, após o registro do boletim de ocorrência, ainda não havia sido ouvida formalmente.

Informações que possam ajudar a localizar Isabelly podem ser repassadas diretamente à mãe pelo telefone (67) 67991-742033 ou à Força Tática pelo WhatsApp (67) 98111-5891, além do 190.