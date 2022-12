Oposição de MS critica Supremo e articula fim da ‘PEC do Fura Teto’

Bancada sul-mato-grossense considera danosa para o país a decisão

Deputados da base do presidente Jair Bolsonaro (PL), não pouparam críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal), após o ministro Gilmar Mendes, decidir no domingo (18), em pleno fim de semana, que a manutenção no próximo ano do Auxílio Brasil pode ocorrer pela abertura de crédito extraordinário e que essas despesas não se incluem nos limites do teto de gastos.

O STF também tornou inconstitucionais as emendas de relator (conhecida como Orçamento Secreto) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PPAL), recebeu líderes partidários para discutir os reflexos da decisão na votação da PEC do Fura Teto depender da oposição de Mato Grosso do Sul, o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não terá facilidade em passar a PEC no Congresso Nacional.

Reeleito Dr. Luiz Ovando (PP) apelidou a proposta como “PEC do Estouro” e pontuou que é errado o STF ter tomado a decisão. “Foram 2 decisões monocráticas do partido toga. A medida de Gilmar Mendes interfere diretamente na votação do Congresso para a discussão sobre a PEC do Estouro, que provoca um aumento das despesas públicas de cerca de R$ 200 bilhões.”

Ovando também comentou sobre o orçamento secreto e não concordou com a decisão dos ministros. “Já a segunda decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade das emendas de relator, tira dos parlamentares, eleito pelo povo, o poder de legislar. Não podemos permitir tamanha interferência do judiciário e, consequentemente, o desrespeito com a nossa Constituição. Algo precisa ser feito.”

Marcos Pollon (PL), que assumiu cadeira na Câmara em 1° de fevereiro, compartilhou um post crítico ao STF. Ele diz aos seguidores, que eles devem cobrar os deputados que ainda estão em mandado para que a PEC do Fura Teto não passe no Congresso Nacional. Na publicação está descrito. “O STF fechou o Congresso Nacional, tal como a Venezuela. Um ministro mudar, via decisão judicial, o texto da Constituição Federal é ato antidemocrático.”

Rodolfo Nogueira (PL) também foi contra as decisões do STF e disse que Gilmar Mendes abre caminho para Lula. “Absurdo! Decidir os caminhos de uma PEC é competência do Congresso Nacional e não do Judiciário. Com essa canetada a PEC da Gastança perde a razão de existir.”

Gilmar Mendes atendeu parcialmente a um pedido apresentado pelo partido Rede Sustentabilidade sobre a PEC do Fura Teto. Diante do impasse que se arrasta com o Congresso nas últimas semanas para aprovação da PEC que resolveria a questão, alguns integrantes do PT tinham a avaliação de que o governo eleito deveria acionar as alternativas. A autorização para crédito extraordinário é uma delas. As negociações de Lula e do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), para a aprovação no Congresso Nacional de uma PEC (proposta de emenda à Constituição) que amplia o Orçamento para garantir, entre outros itens, o pagamento do auxílio de R$ 600.

Orçamento apresentado pelo governo atual reservou recursos para um benefício de R$ 400. Ao atender os argumentos da Rede, Gilmar disse ser “juridicamente possível” o uso de crédito extraordinário para a manutenção do benefício social. “A instituição de normas de boa governança fiscal, orçamentária e financeira, entretanto, não pode ser concebida como um fim em si mesmo. Muito pelo contrário, os recursos financeiros existem para fazer frente às despesas que decorrem dos direitos fundamentais, diz.

