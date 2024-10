Oitavo voo com brasileiros repatriados do Líbano chega ao Brasil pela Operação Raízes do Cedro

Na madrugada desta sexta-feira (25), o oitavo voo da Força Aérea Brasileira (FAB), trazendo um grupo de brasileiros repatriados do Líbano, pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, às 4h15. A aeronave KC-30 transportava 239 pessoas e três animais de estimação, em mais uma etapa da Operação Raízes do Cedro, coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Com o objetivo de trazer cerca de 3 mil brasileiros que vivem no Líbano, a operação já contabiliza 1.529 pessoas repatriadas, além de 16 animais de estimação. Durante a chegada ao Brasil, os repatriados recebem assistência de equipes dos Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do Ministério da Saúde, que prestam atendimento e orientações para facilitar a reintegração dos cidadãos.

A Operação Raízes do Cedro segue mobilizando esforços para concluir as próximas etapas, enquanto a FAB continua com a realização dos voos de resgate.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais