OAB tem vistoriado abrigos de animais

A dificuldade enfrentada pelas protetoras de animais foi tema da palavra livre na última quinta (3), na Capital.

A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Mato Grosso do Sul, Adriana Carvalho, expôs na Tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande as dificuldades enfrentadas pelos protetores de animais. Grupo de advogados visitou 50 abrigos na cidade, onde vivem 2,8 mil animais. A necessidade é de 9 toneladas de ração por mês. Vereadores garantiram apoio para que os protetores possam ter essa assistência.

A OAB/MS iniciou em abril as visitas a abrigos de animais em Campo Grande. A meta é continuar esse trabalho, chegando a total de 100 locais visitados. Ela esclareceu que existem centenas de abrigos em Campo Grande e, mesmo não sendo uma atribuição da OAB, o trabalho está sendo realizado devido à situação crítica. Durantes as visitas foram constatados casos alarmantes, como uma protetora, com mais de 80 anos, alimentando vários animais apenas com repolho e ovo.

No dia 1º de novembro, foi protocolizado pela Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB junto à Subsecretária do Bem-Estar Animal pedido para que seja disponibilizada ração em quantidade suficiente para os animais cuidados por esses protetores. “Venho pedir que intercedam por nós nesse sentido. Estamos intermediando o acesso a essas rações, mas queremos que esse acesso seja desburocratizado”, afirmou a advogada. Ela apresentou aos vereadores a ficha solicitada pela Subsecretaria, contendo várias exigências, que precisa ser preenchida pelos protetores, pleiteando que esse acesso seja facilitado.

O vereador Prof. André Luis, autor do convite para que a presidente da Comissão fale na Tribuna, destacou a importante contribuição da OAB nesse levantamento, além do trabalho dos protetores, que mantêm, pelo menos 50 animais em casa. “A gente sabe como eles sofrem, não podemos fechar os olhos, pois são pessoas importantes na nossa cidade”, afirmou o vereador, pedindo a colaboração dos colegas para promover as mudanças solicitadas na Subsecretaria.

Para colaborar com a causa, o vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, propôs incluir a doação de pacote de ração em troca da cessão do Plenário Oliva Enciso para escolas ou entidades realizarem eventos. Hoje, já ocorre a doação de cestas básicas que são repassadas a entidades assistenciais. “Vamos incluir o pedido de pacote de ração para já ampliarmos nossa colaboração”. Ainda, o presidente falou que irá ampliar a discussão sobre como pode ser feita a desburocratização para que os abrigos de animais possam solicitar apoio.