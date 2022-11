Homem é preso por furto de mais de 160 cabeças de gado

Um homem, de 46 anos, foi preso, neste sábado (4) suspeito de receptar gados subtraídos de fazendas do município de Água Clara e Três Lagoas. A operação foi realizada pela Polícia Civil de Água Clara e Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato – DELEAGRO.

A Operação deu continuidade a investigação de ocorrência de abigeato registrada no município de Três Lagoas, onde foram subtraídas 70 cabeças de gado de uma fazenda e outras 89 cabeças de gado de uma segunda propriedade. Na propriedade rural do preso foram apreendidas 29 cabeças de gado furtadas no início do ano e 3 cabeças furtadas dois anos antes.

Dois veículos utilizados para o roubo foram apreendidos. Os animais estão avaliados em R$ 150.000,00 e os veículos em R$ 200.000,00. O autor da receptação foi preso em flagrante delito.

A DELEAGRO mantém fiscalização contínua nas propriedades do Estado, podendo ser contatada através dos canais (67) 99225-6397 (whatsapp) e (67) 3314-1849, para denúncias e informações.

Com informações da Polícia Civil de MS.

