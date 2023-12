OAB indica seis advogados para vagas no TRF-3

Os nomes serão encaminhados para o TRF-3, que reduzirá as listas para duas tríplices, que posteriormente serão encaminhadas ao presidente Luíz Inácio Lula da Silva, para a escolha dos novos desembargadores. O ato respeitou a paridade de gênero, com seis mulheres e seis homens.

Os escolhidos para a vaga aberta, em decorrência da aposentadoria do desembargador federal Newton de Lucca, foram: Marcos Moreira de Carvalho (27 votos); Luciani Coimbra de Carvalho (27 votos); Verônica Abdalla Sterman (27 votos); Fernando Olavo Saddi Castro (26 votos); Claudia Bossay Assumpção Fassa (26 votos) e Luiz Henrique Volpe Camargo (26 votos).

Já para a segunda vaga, criada pela lei nº 14.253/2021, foram definidos os seguintes nomes: Luiza Nagib (28 votos); Gabriela Shizue Soares de Araujo (28 votos); Mario Luiz Delgado Régis (27 votos); Rita Maria Costa Dias Nolasco (26 votos); Rodrigo Dalpiaz Dias (26 votos) e Ademar Chagas da Cruz (26 votos).

