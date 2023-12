Brasil é formalmente eleito como país-sede da COP30

Os países participantes da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28) aprovaram nesta segunda-feira (11), em sessão plenária do evento, em Dubai, a decisão de sediar a COP30 no Brasil, de 10 a 21 de novembro de 2025.

A aprovação foi por consenso. Após ocorrer, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil e chefe da delegação brasileira na COP28, Marina Silva, anunciou formalmente que a 30ª edição será realizada em Belém, capital paraense.

Será a primeira vez que a Amazônia, bioma essencial para o combate à mudança climática, sediará uma COP da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC).

Em maio deste ano, o Governo Federal já havia anunciado que Belém tinha sido a cidade escolhia pela Organização das Nações Unidas (ONU) para ser a sede da COP30, e a candidatura para sediar o evento na capital paraense havia sido endossada pelo Grupo dos Estados da América Latina e do Caribe (Grulac).

Na semana passada, em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados – WAM durante a COP28, o governador do Pará, Helder Barbalho, enfatizou a necessidade de colocar a floresta no centro das discussões sobre soluções ambientais e urgências climáticas, e transformá-la em uma commodity, além de ressaltar a realização da COP30 em Belém.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: