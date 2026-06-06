O que é o Zelle, o sistema de pagamento instantâneo dos EUA

Mas há um detalhe relevante: essa isenção não é uma regra do sistema — é uma política de cada banco. O Pix brasileiro, por determinação do Banco Central, é obrigatoriamente gratuito para pessoas físicas em qualquer instituição. No Zelle, nada impede que um banco decida cobrar pelo serviço no futuro. É exatamente essa distinção — a gratuidade compulsória do Pix — que consta como um dos pontos de crítica no relatório do USTR.