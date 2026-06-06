Trabalhador morre após cair de passarela em silo às margens da BR-163 em Dourados

Um trabalhador identificado como Ray Nunes de Assis, de 25 anos, morreu após sofrer uma queda de aproximadamente oito metros enquanto realizava atividades em um silo localizado às margens da BR-163, na Vila São Pedro, distrito de Dourados, na região sul de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações divulgadas pelo site Dourados News, o acidente ocorreu no momento em que o jovem guardava ferramentas em uma passarela instalada na estrutura do silo. Durante o serviço, ele teria se desequilibrado e caído de uma grande altura.

Colegas de trabalho presenciaram o acidente e prestaram os primeiros socorros à vítima. Equipes de atendimento também foram acionadas para auxiliar no resgate.

Segundo as informações apuradas, Ray estava consciente quando recebeu os primeiros atendimentos no local. Em seguida, ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento para receber cuidados médicos.

No entanto, a gravidade dos ferimentos comprometeu seu estado de saúde. O trabalhador sofreu múltiplas fraturas nos braços e nas pernas, além de lesões em órgãos internos. Apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu e morreu horas depois.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados como morte por causa indeterminada. Até o momento, não há indícios iniciais de crime, mas as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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