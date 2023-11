Numa festa pantaneira, ALEMS homenageia 81 pessoas que ajudam MS a crescer

O Pantanal emprestou um pouco de sua beleza ao Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Foi assim, com cores, sons e até cheiros do bioma, que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) homenageou 81 pessoas na sessão solene de outorga do Título de Cidadão Sul-mato-grossense e da Comenda do Mérito Legislativo, realizada na noite desta terça-feira (31). A solenidade, proposta por todos os deputados estaduais, aconteceu no último dia de outubro, mês em que Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal, completou 46 anos.

Um “caminho pantaneiro”, com imagens e vídeos da fauna, flora e de pessoas do bioma, foi cuidadosamente montado da entrada do Centro de Convenções ao auditório Manoel de Barros, onde a sessão foi realizada. Os participantes do evento foram acolhidos com chamamé e outras canções regionais. Também ouviram cantos de pássaros e sentiram cheiros que remetiam ao Pantanal. Passaram por um túnel com artes com motivos pantaneiros e puderam conferir os currículos dos homenageados apontando seus celulares a QR Codes disponibilizados em totens.

Além de homenagear pessoas que, em suas atividades, têm contribuído positivamente para o povo sul-mato-grossense, a sessão também foi uma festa de celebração do crescimento e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, que, no dia 11 deste mês, completou 46 anos de criação. Em seu discurso, o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), reconheceu o trabalho realizado pela Casa de Leis em favor do Estado. “O Parlamento Sul-mato-grossense tem contribuído para o desenvolvimento do nosso Estado. E os deputados e as deputadas têm cumprido o seu papel democraticamente, ouvindo, debatendo, abrindo seus gabinetes e sendo voz decisiva para o desenvolvimento de políticas públicas independentemente das cores partidárias”, afirmou.

“Duas palavras resumem meu sentimento nesta noite: reconhecimento e gratidão”, continuou o deputado Gerson Claro em seu discurso. “Essas duas palavras sintetizam, de forma simples e clara, este evento que nos reúne aqui: a concessão do Título de Cidadão Sul mato-grossense e a Comenda do Mérito Legislativo. São autênticas as homenagens àqueles que, em seus diversos campos de atuação, vêm prestando serviços inestimáveis, ao nosso Estado e, no curso do tempo, tornaram-se verdadeiros aliados das causas do Mato Grosso do Sul”, discursou.

O presidente da Assembleia Legislativa também destacou dados que mostram o avanço de Mato Grosso do Sul e agradeceu a todos que “lutam pela redução da pobreza e inclusão de famílias vulneráveis à vida digna e produtiva”. “Hoje temos a segunda maior geração de emprego do país, a quarta menor desocupação e a terceira menor pobreza extrema nacional”, ressaltou. “Feliz é o estado que pela sua vocação histórica de lavrar e produzir, planta as promessas de futuro e hoje colhe pujantes safras de avanço e esperança. Uma esperança que já não espera. É a espera viva, real, que faz tudo acontecer. Viva Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal!”, finalizou.

O governador Eduardo Riedel também enalteceu o crescimento de Mato Grosso do Sul. “Somos um estado muito jovem, mas que se destaca por sua história, pela construção que teve em relação a uma série de ações para sua sociedade e seu povo. Somos um estado que busca o desenvolvimento pleno, inclusivo, que usa da capacidade tecnológica para promover o crescimento. Um estado absolutamente comprometido com a sustentabilidade, preocupado com o nosso meio ambiente”, discursou o governador.

Ele também fez menção a projeto a ser enviado à Casa de Leis que trata sobre o Pantanal. “Não tenho dúvida alguma que a Assembleia vai, a partir do dia 20 de novembro [data prevista para a chegada da proposta], debater o projeto de Lei do Pantanal, que é algo muito esperado por todos. Vamos chegar a um excelente resultado para nosso desenvolvimento, com respeito aos nossos pantaneiros e ao nosso bioma”, afirmou o chefe do Executivo.

Eduardo Riedel também parabenizou o Parlamento pela organização e realização da solenidade. “A Assembleia Legislativa está de parabéns pela sua capacidade de trazer para esta noite mais do que homenagens; trazer um espírito, um sentimento de orgulho pelo nosso Mato Grosso do Sul. Parabéns Assembleia Legislativa. Parabéns Mato Grosso do Sul. Viva cada um dos homenageados e homenageadas desta noite. São pessoas que fazem a diferença para o nosso Estado”, terminou.

Falando em nome dos homenageados, a vereadora Luiza Ribeiro, que é natural de Penápolis (SP), também enalteceu o Estado no qual construiu sua vida pública. “Tudo que podemos sentir neste momento é gratidão a Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. No decorrer desses 46 anos desde sua criação, vemos em Mato Grosso do Sul um estado próspero, cheio de oportunidades e competitivo, com muitas belezas naturais e numa posição estratégica”, elogiou a vereadora. “Tão importante quanto a identidade ou pertencimento é a consciência do lugar em que estamos. As características geográficas, nossa formação cultural e nossa história fazem do Mato Grosso do Sul um lugar nostálgico, por ter sido parte do Paraguai. Trazemos em nossas almas os sonhos guaranis”, discursou.

Terminada a sessão solene, os participantes puderam prestigiar show do cantor Almir Satter.

Ao vivo e em sinal aberto

A solenidade também serviu para comemorar outro avanço empreendido pela Assembleia Legislativa: o sinal aberto da Rádio e da TV ALEMS. A solenidade desta noite foi o primeiro evento transmitido ao vivo por meio do sinal aberto da Casa de Leis. Essa conquista enfatizada pelo deputado Paulo Corrêa (PSDB). “Vamos atingir os 79 municípios do Estado. Tivermos que fazer vários esforços para chegarmos até aqui. Isso é um sonho. Batalhamos muito. É um esforço grande de toda a Assembleia, de todos os deputados e deputadas da legislatura anterior e desta legislatura”.

A informação da transmissão ao vivo em sinal aberto também foi dada pela jornalista Lívia Machado, que apresentou a cerimônia, que se caracterizou não apenas como sessão solene, mas também como um evento festivo. No ar desde meados deste mês, a TV pode ser sintonizada pelo canal 7,2 e a Rádio pela FM 105.5.

Autoridades

Compuseram a mesa de autoridades os deputados estaduais Gerson Claro e Paulo Corrêa, o governador Eduardo Riedel, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), o deputado federal Beto Pereira (PSDB), que representou a bancada federal do Estado, a desembargadora federal Marisa

Ferreira Dos Santos, presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Alexandre Magno Benites de Lacerda, procurador-geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, e a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), que representando a sociedade sul-mato-grossense.

Honrarias

De acordo com o Regimento Interno (Resolução 65/2008), a Casa de Leis pode realizar duas sessões solenes anuais para entrega do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e da Comenda do Mérito Legislativo. Por meio da primeira honraria, o Parlamento presta homenagem a pessoas nascidas em outro estado, mas que impactaram positivamente na vida das pessoas de Mato Grosso do Sul. Cada deputado pode indicar, por sessão, uma pessoa para receber cada uma das honrarias.

