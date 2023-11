Comerciantes zeram estoque de artigos de Halloween e preços de fantasias variam entre R$ 120 a R$ 289

‘Wandinha’ foi um dos personagens que teve mais procura

O Halloween caiu nas graças dos brasileiros, afirma comerciantes de Campo Grande, após observarem que o estoque zerou para alguns itens de decoração. No Brasil, a data foi comemorada nesta terça-feira, 31 de outubro. Na Capital, a gerente do Bazar São Gonçalo, Débora Bandeira, 41, comemorou o sucesso com as vendas de Halloween deste ano. E comentou que as fantasias completas chegam a custar R$ 289. Ela frisa, ainda, que algumas peças foram todas vendidas.

“Esse ano, as vendas aumentaram, o fluxo foi maior. Na semana passada, vendemos super bem, sábado teve bastante movimento e na segunda, que achamos que não ia ter movimento, teve bastante. Vieram muitos produtos que já até acabaram, principalmente as tiarinhas de chapeuzinho de bruxas. Tinha vários modelinhos e não sobrou nada”, destacou.

“As fantasias variam em torno de R$ 8,90 até R$ 289, para uma fantasia completa. Saiu bastante a fantasia da Wandinha para crianças, já os adultos são mais de montar acessórios e não a fantasia completa”, explica a gerente da loja.

Para dar um up nas vendas, a gerente de marketing da Monydai Aviamentos e Artes, Luana da Silva, 19, explicou que a divulgação dos artigos de Halloween teve foco nas redes sociais da loja, meses antes da data ser celebrada.

“Começamos a divulgar meses antes, para ter mais repercussão dos materiais, tudo pela rede social, é o nosso foco maior. Essa semana que passou a gente viu uma procura imensa, principalmente no sábado, que deu o horário de a loja fechar, mas a gente estava vendendo, ainda, produtos para o Halloween”, ressaltou.

Na loja que Luana trabalha no departamento de marketing, as vendas bombaram tanto que ela precisou dar um “reforço” no atendimento com os clientes. A profissional destacou ainda que, neste ano, as tintas para pinturas faciais foi o ponto forte nas vendas.

“Os itens que mais tiveram saída foi vestido preto, chapéu de bruxa e tinta para fazer aquelas pinturas faciais, vendeu tudo. Vendemos todo o nosso estoque dessas tintas. Os preços variaram de R$ 3, para apliques a R$ 120, para fantasias.”

Wandinha

A personagem da familia Addams ficou famosa após ter uma série lançada em 23 de novembro de 2022, na Netflix. O motorista Leonardo Padilha, de 30 anos, compartilhou que na escolinha da filha teria uma festa a fantasia com tema Halloween, e então, começou a busca pela fantasia da personagem.

“Ela adora a Wandinha. Quando ficamos sabendo que teria essa festa na escola, não tive dúvida de que ela iria querer ir fantasiada de Wandinha”, explicou o pai da pequena.

Uma pesquisa de mercado da “Globo”, mostra que 62% dos brasileiros vão comemorar o Halloween esse ano. Desses, 69% querem comprar uma fantasia e 61% vão adquirir decoração e enfeite de dia das bruxas.

Por – Suzi Jarde.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.