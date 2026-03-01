NOVO troca Pollon por Catan para disputar a vaga de governador

O Partido Novo decidiu mudar sua estratégia para a disputa ao governo estadual e deve substituir o nome do deputado federal, Marcos Pollon pelo do deputado estadual, João Henrique Catan na corrida pelo Governo do Estado. A informação foi confirmada pelo presidente estadual da sigla, Guto Scarpanti, que afirmou que, para o Executivo, a vaga está definida.

“Para governo, sim, a vaga é do Catan”, declarou o dirigente ao ser questionado se Pollon havia sido descartado da disputa majoritária.

A mudança ocorre após um planejamento inicial divulgado pelo jornal O Estado, no qual Pollon aparecia como o nome do Novo para disputar o governo, enquanto Gianni Nogueira era cogitada como opção para o Senado.

Segundo Guto, o partido já está “bem encaminhado” com Catan para o governo e com Gianni para o Senado. A única possibilidade de alteração nesse cenário seria uma composição com o PL (Partido Liberal).

“A única possibilidade de eles não virem é se o PL liberar a vaga para eles, governo para o Catan e Senado para a Gianni. Como as chances disso acontecer são muito pequenas, principalmente para o governo, muito provavelmente o Catan vai vir candidato ao governo”, afirmou.

No caso de Gianni Nogueira, o cenário ainda é considerado aberto. De acordo com o presidente estadual do Novo, há chance de a vaga ao Senado ser viabilizada dentro do PL, especialmente diante das articulações nacionais.

“A Gianni eu acho que ainda tem chance de ter a vaga lá no PL, visto as interferências que o Bolsonaro anda fazendo nos candidatos do Senado. E a gente sabe que a Gianni tem um bom relacionamento lá com a família”, pontuou.

A menção é ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem atuado diretamente na definição de candidaturas estratégicas ao Senado em diversos Estados.

Com a sinalização do Novo, o cenário eleitoral passa a se redesenhar, consolidando Catan como principal aposta da legenda para o governo estadual, enquanto as negociações em torno da vaga ao Senado seguem em aberto.

No entanto, João Henrique Catan ao ser questionado em diversas ocasiões declarou que não está de saída do PL, para ele o mais importante é tentar convercer o partido a ter candidato ao Governo do Estado, isso porque o diretório estadual gerido pelo ex-governador, Reinaldo Azambuja apoia a reeleição de seu sucessor, governador Eduardo Riedel (PP), aliança que não é vista com bons olhos por uma pequena parte dos filiados, como Catan e Pollon que também se colocou como pré-candidato ao governo. No entanto, ‘enlace’ foi traçado antes mesmo do ex-tucano assumir o PL, como prioridade para sua ida ao partido.

Além disso, o nome do governador Eduardo Riedel, ao lado dos nomes de Reinaldo e Capitão Contar, apareceram em uma lista divulgada após reunião da cúpula do PL em Brasília, onde aparecem como os pré-candidatos do partido ao governo e Senado, dificultando cada vez mais a missão de Catan e Pollon na derrubada do apoio do PP no Estado.

Por Brunna Paula

