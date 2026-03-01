Motorhomes transformam cidades do Sudoeste e exaltam potencial turístico da Rota Bioceânica

A região Sudoeste de Mato Grosso do Sul ganhou um cenário diferente nesta semana: ruas ocupadas por motorhomes, moradores curiosos e um clima de integração que foi além do turismo tradicional. A expedição “Acampa MS” percorre a Rota Bioceânica e tem como destino final a cidade de Porto Murtinho, consolidando o trecho como vitrine para o turismo sobre rodas.

A ação marca a Primeira Expedição de Motorhome pela Rota Bioceânica, promovida pela Associação dos Campistas e Motorhomeiros do Pantanal, entidade que reúne viajantes adeptos do caravanismo e do campismo em Mato Grosso do Sul. O objetivo é claro: integrar culturas, valorizar as potencialidades regionais e fortalecer o turismo itinerante como vetor de desenvolvimento.

Jardim virou palco da experiência sobre rodas

Na última terça-feira (24), Jardim foi tomada por mais de 25 motorhomes que chamaram a atenção da população. Os proprietários abriram suas casas rodantes para visitação pública, permitindo que moradores conhecessem de perto o estilo de vida que cresce no Brasil e no mundo.

Compactas, funcionais e planejadas para longas viagens, as estruturas impressionaram pela organização e autonomia. Cozinhas equipadas, dormitórios, banheiros e sistemas de energia próprios mostram que a estrada pode, literalmente, ser lar.

A programação incluiu ainda plantio de árvores, visitas aos principais atrativos turísticos da cidade e um desfile dos veículos, que transformou a passagem da expedição em um verdadeiro evento comunitário.

Bonito também entrou no roteiro

Antes de seguir rumo a Porto Murtinho, o grupo passou por Bonito, onde ficou concentrado na Praça da Liberdade com visitação aberta ao público. O movimento reforçou a vocação turística da cidade, já reconhecida internacionalmente, agora também como destino estratégico para o caravanismo.

Um estilo de vida que conquista o mundo

O turismo sobre rodas é uma tendência global. Países da Europa, América do Norte e Oceania já contam com infraestrutura consolidada para motorhomes, com áreas exclusivas, campings estruturados e rotas planejadas. No Brasil, o movimento cresce impulsionado pela busca por liberdade, contato com a natureza e experiências autênticas.

A Rota Bioceânica surge como cenário promissor para esse novo perfil de viajante. Além de integrar Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, o corredor internacional amplia oportunidades para o turismo regional, especialmente em cidades estratégicas como Jardim, Bonito e Porto Murtinho.

Mais do que uma expedição, o “Acampa MS” deixa um recado claro: a estrada conecta histórias, movimenta economias e aproxima culturas. E, quando a casa vai junto, o mundo fica logo ali, na próxima curva.

Por Juliana Brum – Correspondente da região Sudoeste

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram