Nova geração do PT já ameaça candidatura de Zeca a prefeito

Três nomes surgem na disputa da Capital e deverá haver prévias

A pré-campanha do Partido dos Trabalhadores coloca em pauta um choque de gerações e anuncia que o partido já vive um processo de renovação interna, pois a sua principal liderança, nos últimos 30 anos, começa a ser questionada pelas que começam a crescer, dentro do partido.

A primeira vítima deste processo pode ser um dos fundadores do PT, primeiro deputado estadual eleito pelo partido em MS e governador por dois mandatos e atual deputado estadual Zeca.

Camila Jara e Giselle Marques já estão como pré-candidatas à Prefeitura de Campo Grande em 2024 e não dão mostras de que possam recuar para abrir passagem ao velho líder petista sem muita luta dentro do partido. Apesar de Zeca ter confirmado que não pretende disputar eleições prévias, só aceitando entrar na disputa se for um nome de consenso, dentro partido a disputa já se intensifica.

Camila

“Não tem como não ter prévias no PT”. Assim a deputada federal Camila Jara posicionou-se sobre a possibilidade de o candidato do partido a prefeito de Campo Grande em 2024 vir a ser definido por meio da realização de eleições prévias, pois atualmente, além do seu próprio nome, também estão colocados o deputado estadual Zeca e a advogada Giselle Marques como pré- -candidatos.

De acordo com a deputada, dentro do PT, o processo consiste na defesa de teses e tudo é definido no voto e dessa vez não será diferente. “O partido vive uma transição geracional em que o velho começa a ser questionado pelos novos que estão chegando e o choque é inevitável, mas vamos continuar abrindo espaço para novas lideranças, mas não abrindo mão de quem construiu a história do partido.”

Camila disse que recebeu incentivo das lideranças nacionais do partido, para que levasse o seu projeto para Campo Grande, para ser apreciado pelo partido, dentro do processo para definição do candidato do PT a prefeito da Capital, o que deve ser concluído até o mês de novembro.

Presidente regional

“Camila é o melhor nome do partido”. A afirmação do presidente regional do Partido dos Trabalhadores no Mato Grosso do Sul, Vladimir Ferreira, é uma prova de que há uma grande divisão interna. Ele, no entanto, destacou que, oficialmente, não há um processo de debate nesse sentido, mas admite que é impossível evitar que as diversas tendências apresentem seus posicionamentos. “A pré-candidatura da Camila ainda passará por um processo de consenso que deverá se intensificar após o mês de outubro”, afirmou.

Zeca

Por meio de assessores, Zeca do PT, que foi anunciado pelo partido como pré- -candidato, disse que não pretende participar de disputa pela vaga, mas acredita que haverá um consenso entre os membros do PT. O deputado estadual admitiu que qualquer processo de definição de candidaturas sempre é bastante agitado, mas que, no fim, tudo acaba se resolvendo e todos se entendem.

Por sua vez, o deputado Vander Loubet, que hoje é tido como a principal liderança do PT, voltou a defender uma chapa com Zeca do PT e Camila Jara, ficando a definição por conta dos filiados do PT. “A chapa seria ideal por misturar juventude com experiência, repetindo o que aconteceu em 1996, quando convenci Ben-Hur Ferreira a ser vice de Zeca do PT e perdemos a eleição por pouco mais de 400 votos, mas ganhamos o governo, na eleição seguinte”, ressaltou Vander Loubet.

Giselle Marques defende renovação e prévias no partido

Questionada sobre como vê a disputa interna do PT pela representação da Coligação Brasil Esperança no pleito para a Prefeitura da Capital, Giselle declarou: “Vejo com bons olhos a disputa interna, pois evidencia que o PT é um partido no qual há espaço para a formação de novas lideranças.

A nossa preocupação maior não é com nomes, mas com o melhor projeto para uma cidade sustentável, com mais inclusão social e distribuição de renda. Campo Grande é uma cidade injusta com as pessoas mais humildes, que devem estar no centro das políticas públicas, ao contrário do que acontece, atualmente, pois faltam vagas nas creches, os serviços de saúde são precários e não temos um eixo de desenvolvimento sustentável”, disse.

A advogada Giselle Marques ainda defendeu o turismo natural. “Precisamos investir no fomento ao turismo de observação de aves, cuidando das nossas áreas de proteção ambiental e também das pessoas. Esse o debate que venho propondo à militância do nosso partido, da qual tenho recebido muito apoio.”

Giselle reafirmou sua disposição em disputar as prévias para ser a candidata do PT à Prefeitura de Campo Grande. “A Camila Jara vem fazendo um excelente trabalho como deputada federal e acredito que Lula precisa dela, na Câmara Federal, para a qual foi eleita, a fim de aprovar os projetos estratégicos para o país. O Zeca, por sua vez, foi um grande governador do Estado e, como deputado estadual, recentemente eleito, tem uma missão e um compromisso com o interior. Por isso, penso que posso ser uma alternativa para ampliar o nosso projeto de uma Capital inclusiva, com foco nas pessoas e no meio ambiente.”

Por – Laureano Secundo e Alberto Gonçalves

