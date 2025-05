O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um pronunciamento oficial para o Dia do Trabalho, comemorado nesta quinta-feira (1º). Na fala, o líder citou a escala 6×1 – que consiste em seis dias de trabalho por um de descanso –, dizendo que irá aprofundar o debate para o fim do modelo.

“Nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador passa seis dias no serviço e têm apenas um dia de descanso. A chamada jornada 6 por 1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade, para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras”, disse.

A jornada de trabalho 6×1 vem gerando um grande debate no Brasil desde o fim do ano passado, quando a deputada federal Erika Hilton (PSOL) defendeu o fim do modelo. Na Câmara, a parlamentar protocolou uma proposta que altera a Constituição, reduzindo a carga horária semanal de 44 horas para 36 horas, permitindo três de descanso por quatro dias de trabalho.

Inicialmente, o texto será analisado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) da Casa. Depois, precisará ser votada por uma comissão especial e pelo Plenário da Câmara. Se aprovada pelos deputados, a proposta seguirá para o Senado.

Autoridades do governo já se posicionaram a favor do fim da jornada. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ressaltou, contudo, que esse é um assunto para o Congresso, uma vez que trata-se de uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional).

“Esse é um debate extremamente importante. O governo vê com muita simpatia a necessidade e a possibilidade de reduzir a jornada máxima do país”, disse Marinho. “O tema lá no Congresso tem a simpatia do governo, tem muita resistência, especialmente do empresariado do comércio e do serviço também. Agora, é preciso ter maturidade e seriedade no debate”, completou.

Por SBT News