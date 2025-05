Lula escolhe procurador federal como novo presidente do INSS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu, nesta quarta-feira (30), o procurador federal Gilberto Waller Júnior como o novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A nomeação foi feita pela substituta da Casa Civil, Miriam Belchior, e será publicada em edição extra do Diário Oficial desta quarta.

Gilberto assume o posto uma semana depois da demissão de Alessandro Stefanutto, que veio após a operação, que investiga fraudes em aposentadorias e pensões no INSS, da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União.

Stefanutto, outros cinco servidores do órgão e um policial federal podem estar envolvidos em um esquema, suspeito de ter desviado R$ 6,3 bilhões de benefícios de aposentados e pensionistas.

Gilberto Waller Júnior começou a carreira no poder público como procurador do INSS em 1998. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, já foi corregedor-geral do INSS de 2001 a 2004 e subprocurador-geral do INSS de 2007 a 2008.

Na Controladoria-Geral da União, foi ouvidor-geral da União, entre 2016 e 2019, e corregedor-geral da União, de 2019 a 2023. Atualmente, é corregedor da Procuradoria-Geral Federal.

Por SBT News