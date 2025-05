Naviraí lança licitação para reforma do Centro de Especialidades Médicas

Obra será realizada com recursos da Itaipu Binacional e prevê melhorias estruturais para ampliar a qualidade do atendimento

A Prefeitura de Naviraí abriu n terça-feira (27) o processo licitatório para a reforma do Centro de Especialidades Médicas (CEM). A obra, estimada em R$ 1.947.664,09, será viabilizada por meio de uma parceria com a Itaipu Binacional, dentro do “Programa Mais Que Energia”.

A contratação da empresa responsável pela execução da reforma — que incluirá tanto fornecimento de materiais quanto mão de obra — será feita por meio de Concorrência Eletrônica, agendada para o dia 4 de julho, às 8h30. O aviso de licitação, de número 004/2025, foi publicado na folha 174 do Diário Oficial dos Municípios desta terça, sob o registro nº 3847. O edital completo está disponível no site bllcompras.com.

A iniciativa integra o Contrato de Repasse nº 5005707/2023 – Operação 4007846-31, firmado entre o município e a hidrelétrica, que irá custear integralmente a reforma do espaço.

“Tivemos a confirmação da liberação dos recursos durante audiência com a Diretoria da Itaipu Binacional no último dia 17 de março. É uma importantíssima parceria institucional voltada para investimentos em saúde. Com a manutenção geral, teremos um Centro de Especialidades Médicas mais estruturado e em condições favoráveis para um melhor atendimento das centenas de pessoas que diariamente buscam esta unidade médica para diversos procedimentos de saúde”, afirmou o chefe do Executivo de Naviraí.

A obra faz parte do compromisso da gestão municipal “Compromisso com o Futuro” de investir em infraestrutura para qualificar os serviços públicos, especialmente na área da saúde.

