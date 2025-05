Diplomacia Cultural é tema em palestra na Academia Brasileira de Letras e Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, com o imortal Edgard Telles

O imortal, diplomata e escritor Edgard Telles Ribeiro estará nesta quinta-feira, dia 29, no Chá Acadêmico que traz a Academia Brasileira de Letras à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, com uma palestra que interessa profundamento ao meio cultural, abordando a importância e a contextualidade do setor com o tema “Diplomacia Cultural: instrumento de política externa”. Uma vertente, para Edgard Telles, que “projeta no exterior nossos valores e nossas diversidades culturais ao mesmo tempo em que nos abrimos para os valores culturais dos outros países e, com isso, consolidamos no plano da beleza e da emoção nossas relações com todos os países do mundo; a cultura aproxima, a cultura não tem nada que deixe de ser amado ou respeitado.”

Para Telles, tão importante como as atuações diplomáticas no plano político, econômico, comercial, cooperação técnica – entre outras -, é a atuação na área cultural. O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, destacou a relevância de se discutir a participação da Cultura no cenário da aproximação social através da diplomacia ─ que, segundo ele, não se aplica apenas internacionalmente, mas também de forma interna, no compartilhamento de nossas regionalidades e potencialidades. “A Cultura promove mudanças e abre espaços nas relações entre as pessoas e os povos”, afirmou Henrique.

Presencial, com entrada franca e traje esporte, no auditório da ASL, na rua 14 de Julho, 4653, em Campo Grande, às 19h30min, o evento faz parte do projeto “ABL na ASL: Palestras Imortais”, realizado pela Academia em parceria com a Setescc – Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura pela Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. O Chá Acadêmico de março tem ainda os projetos com a UFMS e a Confraria Sociartista, com movimentos de artes visuais e musicais. E ainda apresentação musical no foyeur da ASL após a palestra, durante a confraternização entre imortais e o público presente.

Edgard Telles Ribeiro

Figura multifacetada da cultura brasileira, com trajetória que transita entre a literatura, o cinema e a diplomacia, Edgard Telles nasceu em Valparaíso, Chile, sendo brasileiro-nato por ser nascido “de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil” – seu pai estava a serviço neste país à época. Radicado no Rio de Janeiro, ocupa a Cadeira nº 27 da Academia Brasileira de Letras (ABL), sucedendo o poeta Antonio Cicero.

Edgard iniciou sua carreira como crítico de cinema no Rio de Janeiro, escrevendo para os suplementos literários de O Correio da Manhã e O Jornal. Formou-se em cinema pela Universidade da Califórnia (UCLA), nos Estados Unidos. Entre 1978 e 1982, foi professor de cinema na Universidade de Brasília (UnB). Ingressou no Instituto Rio Branco em 1966, iniciando uma carreira diplomática que o levou a servir em diversos países: Estados Unidos, Equador, Guatemala, Nova Zelândia, Malásia e Tailândia, sendo embaixador nos três últimos.

No Brasil, atuou na área cultural do Ministério das Relações Exteriores, chefiando o departamento entre 2002 e 2005. É autor da importante tese acadêmica “Diplomacia cultural: seu papel na política externa brasileira” e de 15 livros, entre romances e coletâneas de contos. Sua obra mais recente, Jogo de Armar (2023), foi finalista do Prêmio Jabuti 2024. Outros destaques incluem:​

– Olho de Rei (2005): recebeu o Prêmio da ABL para Melhor Obra de Ficção em 2006.​

– O Punho e a Renda (2014): vencedor do Prêmio de Melhor Romance do Pen Clube em 2015, aborda os bastidores das embaixadas durante a ditadura militar brasileira.​

– O Impostor, A Mulher Transparente, O Criado-Mudo e Lavras Azuis da Amazônia: obras que exploram temas variados, desde a identidade até questões políticas e sociais.​

Seus livros foram publicados nos Estados Unidos, Argentina e em diversos países europeus.

Com uma carreira que abrange mais de cinco décadas, Edgard Telles Ribeiro consolidou-se como uma voz influente na literatura brasileira contemporânea. Sua habilidade em transitar entre diferentes áreas culturais e sua dedicação à arte de contar histórias o tornam uma figura singular e respeitada no cenário literário nacional.

Adriana Teixeira e Fernando Anghinoni

Dois integrantes da Confraria Sociartista estarão criando ao vivo seus trabalhos artísticos em artes visuais do mês de maio: Adriana Teixeira e Fernando Anghinoni.

Com trajetória artística de mais de 35 anos, Adriana Teixeira é artista visual dedicada à pintura em telas, com linguagem figurativa e estilizada com temas da maternidade, do afeto, da família, numa paleta rica em contrastes. A presença da figura feminina em suas obras e também dos elementos florais e orgânicos são muito recorrentes. Participou de várias exposições coletivas e individuais.

Fernando Anghinoni vive e trabalha em Campo Grande, possui mestrado nas áreas das artes visuais, design e gravura. Seu trabalho explora várias vertentes artísticas, sempre contemplando um panorama contemporâneo das artes visuais de forma global e regional. Produziu e executou projetos culturais e trabalha também como produtor cultural.

João Vital

Promovido em parceria pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a ASL, o projeto Movimento Concerto – da UFMS -, com sua vertente “Música Erudita e suas Fronteiras” terá apresentação de João Vital Araújo, violonista e professor de música com mais de vinte anos de experiência no ensino e na performance. Graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mestre em Teoria e Análise Musical pela Universidade de São Paulo, ao longo de sua carreira tem se dedicado ao repertório para violão solo, voltado tanto à música clássica quanto ao repertório brasileiro. Neste recital solo, propõe um percurso por paisagens sonoras da Espanha renascentista ao lirismo brasileiro do século XX, revelando diferentes facetas do violão como instrumento de poesia e memória.

Instrumental com Juninho

Após a palestra, na confraternização, haverá participação instrumental de Juninho MPB, músico há 20 anos com participação por bandas de variados estilos, como rock, blues, samba, sambarock e forró. Integrou a banda de rock autoral Inove; fez parte da banda de Samba Rock Maria Mulata; em seguida integrou a banda de Rock TioZé; também participou da Banda Show Orion; e atualmente faz parte da bande de blues Bêbados Habilidosos. Gravou o álbum “Meu Mundo”.

Serviço:

Edgard Telles Ribeiro

“Diplomacia Cultural:

instrumento de política externa”

Dia 29 de maio de 2025, às 19h30min

Auditório da ASL, Rua 14 de Julho, nº 4653 – (Altos do São Francisco)

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram