“Não teria acontecido sem ele”, diz Lula sobre Bolsonaro, investigado na operação da PF

Na manhã desta quinta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou em uma entrevista que concedeu à Rádio Itatiaia, sua avaliação sobre a operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, que investifa o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados políticos, sobre a tentativa de golpe de Estado para que ele continuasse na presidência da República.

Ao ser questionado sobre a suposta participação de Bolsonaro nos atos golpistas do 8 de janeiro, Lula disse acreditar que “ele deve ter participado da construção desta tentativa de golpe”. Lula também afirmou que Bolsonaro não teve “coragem” de passar a faixa presidencial e saiu de casa “chorando”, e que a destruição na Capital Federal “não teria acontecido sem ele”.

“Eleição democrática, a gente perde e a gente ganha. Quando a gente perde, a gente lamenta, quando a gente ganha, toma posse e assume o país. O cidadão que estava no governo não estava preparado para ganhar, não estava preparado para perder, não estava preparado para sair”, explicou na entrevista.

O presidente disse que a investigação é “coisa da PF” e até o momento, segue em sigilo, e reafirmou esperar que a corporação faça “aquilo que a justiça determinou e que depois apresente para a sociedade o resultado daquilo que eles encontraram”.

A operação Tempus Veritatis investiga uma possível organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, durante o processo eleitoral de 2022, para abolir o Estado Democrático de Direito e manter Jair Bolsonaro no poder.

“Tem muita gente envolvida, acho que tem muita gente investigada. Por que o dado completo é que houve uma tentativa de golpe e essa gente tem que ser investigada. Nós queremos saber quem é que financiou, quem é que pagou, quem é que financiava aqueles acampamentos. Para que a gente nunca mais permita o ato que aconteceu no 8 de janeiro”, disse Lula.

