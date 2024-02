Leilão do Poder Judiciário de MS oferece veículos variados, com lances abertos até fevereiro; confira

O leilão do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul está em andamento, oferecendo uma variedade de veículos que vão desde motocicletas até caminhões. Com lances abertos até às 15h do dia 19 de fevereiro, horário local, estão disponíveis 44 itens, incluindo carros, motos, caminhões e ônibus escolares.

Entre os destaques do leilão está um Volkswagen Gol 1.0, ano 2020, com lance atual de R$ 20 mil, e um Voyage 1.0, ano 2009, com lances a partir de R$ 6 mil. O veículo mais caro é uma Toyota Hilux, ano 2011, com lance atual em R$ 28.860,00.

Para os interessados em motocicletas, há oportunidades como uma Yamaha Xtz250 Lander, ano 2019, com lance atual em R$ 5.285,00, e outras oito motos com lances entre R$ 800,00 a R$ 4 mil.

Além dos carros e motos, há também três caminhões e um ônibus escolar disponíveis para arremate, com valores variados. Os interessados podem acessar a lista completa de itens e participar do leilão através do link disponível no site oficial. Clique aqui

