“Não tenho dúvida que nossa proposta tocará o coração da população”, diz Beto Pereira

Candidato a prefeito pelo PSDB votou às 9h na Universidade Uniderp, acompanhado do governador Eduardo Riedel

Após acompanhar o voto do governador Eduardo Riedel mais cedo, o candidato à prefeitura de Campo Grande pelo PSDB, Beto Pereira, chegou a sessão de votação por volta das 9h, na Uniderp. Ele defendeu seu projeto de desenvolvimento econômico para a Capital e vai acompanhar a apuração em casa, com a família.

“Não tenho dúvida da importância que tem as parcerias hoje para Campo Grande sair da situação que se encontra, por isso, nosso principal parceiro é o Governo do Estado, é o governador Eduardo Riedel. Não tenho dúvida que nossa proposta tocará o coração da população, nós estaremos no segundo turno tendo a oportunidade de levar esse debate adiante”, defendeu.

Sobre os palpites para o segundo turno, Beto diz não apostar, pois tem certeza que estará na disputa. “Primeiro, nós temos que saber com quem nós vamos passar pro segundo turno. Nós vamos passar pro segundo turno. E a partir do momento em que for sagrado o resultado, nós iremos iniciar a nova estratégia”, termina.

Ele também vai acompanhar sua candidata a vice, a coronel Neidy Nunes (PL) na votação, a esposa e passará o restante do dia com a família.

Por Kamila Alcântara e Carol Chaves

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais