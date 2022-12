Na rádio, Carlão destaca Câmara na crise do transporte coletivo, professores e fiscais

Em entrevista na manhã desta quinta-feira (29), ao Programa Jornal das Sete – da Rádio FM UCDB 91.5, com a jornalista Karina Anunciato, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, falou que mesmo no recesso parlamentar, os vereadores da Capital estão trabalhando para ajudar nas negociações com as categorias, visando o bem estar dos municípes.

“São demandas que não esperam e a Câmara está atenta para auxiliar neste papel de interlocução! Vamos continuar discutindo com todos os agentes envolvidos para encontrar um denominador comum. No caso do transporte coletivo, não vamos permitir que a passagem chegue a esses R$ 8, penalizando os usuários que já pagam uma tarifa alta.”

Se necessário, votaremos a isenção do subsídio do ISSQN, o quanto antes. Tem o aporte do Governo do Estado também fundamental para resolver a conta que não fecha. A Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara se reuniu nesta semana para auxiliar a evitar a greve dos motoristas. Não podemos deixar que serviços essenciais sejam paralisados”, destacou Carlão.

O presidente ressaltou que são cerca de 150 mil usuários que precisam do serviço para suas atividades cotidianas, o transporte coletivo é um serviço essencial. “O presidente da Comissão, vereador Coronel Alírio Villasanti, está encabeçando essas negociações com os demais vereadores, para evitar a greve dos motoristas e fechar um valor de tarifa viável para todos”.

Educação

Carlão falou que os vereadores estão trabalhando também na negociação com os professores. Para que seja feito um escalonamento para o pagamento do reajuste da categoria. Outra polêmica que Câmara está buscando solução é o reajuste dos fiscais da prefeitura, que têm o salário vinculado ao teto que é o salário da prefeita Adriane Lopes.

“Temos que encontrar alternativas para que os trabalhadores dessa importante categoria tenham seus direito respeitados na questão do reajuste, sem que seja necessário o aumento do salário da prefeita. Vamos buscar um mecanismo legal para isso”, disse o presidente da casa.